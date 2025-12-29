景氣連3月亮黃紅燈 國發會看後市「有機會也有挑戰」

國發會公佈景氣燈號，連續3個月為黃紅燈。國發會說明，受惠AI需求強勁，加上年底旺季效應，帶動批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈；展望未來，出口暢旺與股市表現有助提振市場信心，但仍須關注關稅政策與AI投資熱潮風險，景氣「有機會也有挑戰」。

國發會29日公佈11月景氣概況，綜合判斷分數為37分，相較10月增加2分，連續3個月呈代表景氣為「轉向」的黃紅燈。國發會經濟發展處處長陳美菊指出，受惠AI需求強勁，加上年底旺季效應，帶動批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈，製造業信心指標則轉為黃藍燈，台灣整體經濟表現穩健。她說：『(原音)最主要是因為受惠於AI高效能運算，還有雲端服務業需求的增加，對晶片的需求增加，還有客戶端的拉貨動能還是非常強勁。加上第四季是傳產的外銷旺季，所以我們在工業生產、海關出口、機械電機設備的進口值，還有製造業銷售量指數，這邊都還是維持紅燈。』

她表示，年初景氣相對穩健，但4月美國宣布對等關稅後，企業信心受挫，拖累燈號轉弱。不過，隨著AI需求持續擴大，台灣出口表現相對其他地區仍具支撐力，也帶動整體景氣回穩；產業則呈現兩極化發展，AI相關產業在出口、生產與就業面表現亮眼，成為今年支撐景氣的主要動能，傳產則面臨較大壓力。

展望後市，陳美菊認為，受惠雲端業者以及主權AI基礎設施建置熱潮，加上AI需求續旺，有望延續台灣出口動能；因應AI需求，加上政府推動「AI新十大建設」，有助提升投資動能，但後市仍須關注AI投資熱潮以及地緣政治風險等變數。

媒體關心是否有望轉為代表「景氣熱絡」的紅燈，陳美菊表示「有機會也有挑戰」。她說，從訂單動能來看，12月進出口表現可望維持穩健，加上股市創高有助提振民眾信心，年底作帳行情則有助支撐景氣，整體表現仍偏正向；但展望明年1月，需持續觀察對等關稅政策結果，可能干擾短期市場信心。(編輯：沈鎮江)