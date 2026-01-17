景氣震盪！學者曝錢包與風向都變了：2026是觀光業辛苦的一年 給業者3大建言

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台美關稅達成協議，將輸美關稅壓低至15%以下、且不疊加MFN，並爭取半導體在232條款下獲較優惠待遇，代價是台灣半導體與科技企業承諾對美投資至少2500億美元，政府也以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元授信額度。學者坦言，面臨景氣與匯率的擺盪，今年觀光業恐怕是「辛苦的2026年」。

台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽坦言，面臨景氣與匯率的擺盪，今年觀光業恐怕是「辛苦的2026年」。（資料照）

台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽分析，因為觀光不是民生必需品，而是典型的「可以延後」消費。景氣一猶豫，家庭先砍的往往不是房租與菜錢，而是旅遊、餐廳、娛樂與購物；企業先縮的也常是差旅、員旅、會議與活動。他給觀光業提出3大建議，包括提高平日誘因、而非重壓旺季，更要善於把匯率當成核心變數，來調整市場策略。

廣告 廣告

李奇嶽建議觀光業者，把「可延後消費」當成前提設計產品：兩天一夜、小額高頻、平日誘因、可退改與更透明的價格機制，讓消費者在猶豫時「下得了手」。

李奇嶽也提到，用商務與長住對抗休閒需求波動：旅宿端要更像資產管理而不是重壓旺季，企業合約、長住方案、會議包套、機場接駁與外語服務，會是2026的重點。他更提醒，業者應把匯率當成核心變數，而非背景噪音：台幣偏強就強化國旅留客與高附加價值體驗；台幣偏弱就加碼入境市場與外幣友善服務，避免「用同一套打法硬扛全年」。

針對主管機關觀光署，李奇嶽提醒，如果2026是辛苦的一年，政策就不該只談「人次」。（圖／李奇嶽提供）

針對主管機關觀光署，李奇嶽提醒，如果2026是辛苦的一年，政策就不該只談「人次」，更該談「結構」。從一次性的煙火型補助，到平日需求、區域分流、人才與服務升級；把KPI從短期入境數字，轉到停留天數、旅客消費、淡季住房率、服務品質與回訪率。

更多FTNN新聞網報導

天氣不賞臉！「台北101跨年煙火」霧蒙蒙 網嘆：待在家比較爽

新年快樂！台北101再創360秒煙火秀 致敬「隱形英雄」點亮2026

教學片／密封式塑膠包裝超難開！ 她示範「一捏秒開箱」萬名網友盛讚

