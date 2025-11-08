景碩Q3財報低預期 法人估全年EPS達3.4元
[NOWnews今日新聞] 景碩第三季營收季增8.2%、年增26.3%，毛利率18.96%，略低於市場預期，展望第四季，法人機構預估EPS為1.3元，全年預估為3.4元。
景碩第三季營收季增8.2%、年增26.3%，毛利率18.96%，略低於市場預期，其中，主要是受到匯率影響，但外收入翻正至8482萬元，使稅後純益3.39億元，季增0.3%、年增83.1%，每股獲利（EPS）0.75元。
展望今年第四季，法人機構表示，受惠顯卡與記憶體需求，營收可望季增約5%，毛利率在未有匯率干擾下，可望回復水準下，預估全季營收為106.6億元，季增3%、年增32.6%，毛利率24%，稅後純益6.3億元，季增87.3%、並較去年同期轉虧為盈，EPS為1.3元。2025年營收392億元，年增28.4%，毛利率21.6%，稅後純益15.8億元，年增31倍，EPS為3.4元。
展望2026年，分析師指出，公司認為ABF、BT、隱形眼鏡三大業務仍將穩定成長，營收可望雙位數起跳，毛利率亦可望隨營收規模放大與稼動率提升穩步向上，因此，預估2026年營收451.2億元，年增15.1%，毛利率25.7%，稅後純益28.9億元，年增82.3%，EPS為6.3元。
此外，景碩6日公布10月合併營收為新台幣36.01億元，創36個月新高，月成長0.4%，與去年同期相比為年增39.7%；累計其今年前十月營收為321.4億元，較去年同期增加28.2%。
人工智慧（AI）新應用正帶動印刷電路板（PCB）產業升級，載板廠商景碩2026年看旺，除了能見度拉長，也持續受惠產業升級趨勢。景碩近年轉型耕耘高階載板，已淡出傳統PCB生產，近年擴產皆為高階載板產能生產且集中台灣，公司指出，受惠應用成長，2026年看來可望優於2025年，不過變數是匯率。
