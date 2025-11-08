景碩Q3財報低預期 法人估全年EPS達3.4元

【時報-台北電】伺服器滑軌大廠川湖（2059）因應訂單需求，繼興建美國德州廠之後，董事會再拍板新一波建廠計畫，將砸10億元興建川湖二廠及員工宿舍，加上子公司川益一、二期產能，形成未來二年川湖產能分布的鐵三角，在現有產能已經滿載的狀態下，可再撐高數十個百分比稼動率。 川湖前三季獲利狂飆，每股稅後純益高達66.35元，財報成績單笑傲台股AI相關供應鏈，而針對第三季毛利率成長止步，川湖執行副總王俊強在法說會上表示，主要因產品組合所致，王俊強仍看好AI的應用開枝散葉，無論是以訓練為主的GPU伺服器，或是推理為主的ASIC伺服器，川湖都是主流，只要有技術實力、名聲好，川湖的生意做不完。 王俊強預期，在很高的營收基礎之上，本季可望小幅季增，2026年也將維持逐季成長的營運基調。 川湖目前已經產能滿載，公司持續整合產能，繼2024年第三季宣布興建美國德州廠，並即將在2026年中量產之後，董事會再拍板斥資10億元興建川湖二廠及員工宿舍，預計2027年中以後投產。 據川湖規劃，川湖二廠員工宿舍與廠房面積約14,878.75平方公尺，連同一廠共約10,491.74坪，除了增加員工住宿安全外，更整合材料分條

時報資訊 ・ 5 小時前