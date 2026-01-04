景福宮紅色鋪面路段爭議 桃市府：強化減速標示並提升行人穿越便利性





針對民眾反映桃園大廟景福宮兩側紅色鋪面警示減速路段，易誤導為行人穿越道，導致違規受罰之爭議，桃園市政府都市發展局與交通局立刻滾動檢討，紅色鋪面段將增設「限速30」標示，景福宮後側的中正路、博愛路口將搭配既有行人專用時相再優化行人穿越道線，進一步提升行人安全與通行便利性。

都發局說明，景福宮兩側側門道路之紅色警示帶，原意透過色彩視覺效果提醒駕駛人經過廟宇周邊、自主減速。為避免民眾誤會為行人穿越道，將採取更直觀的改善措施，於原紅鋪區域內增加「限速30」之文字和圖樣，清楚傳遞該路段為「車行減速區」之訊息，能讓駕駛人與行人對路權有更清晰的認知，化解標線模糊可能帶來的執法爭議。



都發局強調會持續觀察用路人的行為，打造友善人本空間。





都發局也表示，觀察民眾參拜習慣，廟後如要進入景福宮廟埕，需要過中正路、博愛路兩次路口，才能進到廟埕，為此這次將搭配現場中正路與博愛路口現有行人專用時相，再增設行人穿越道線及行人號誌，讓參拜民眾能直接跨過博愛路銜接廟後方現有人行道，再從側門進入廟內，以優化動線順暢性，提升行人通行安全，讓廟前、廟後連續且完整的人本通行路段。

此次標線引起的討論，都發局及交通局第一時間立刻討論方案，傾聽民眾反應，後續也會觀察市民的用路反饋，打造更友善的人本空間，為舊城打造宜居、宜逛的城市道路紋理。



景福宮周邊人本環境優化方案-增加減速標示和提升行人穿越便利性。

