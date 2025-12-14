景福宮舉辦假日市集 東京高圓寺阿波舞首度登上桃園舊城舞台





為支持桃園市政府推動「舊城再生」政策，桃園大廟景福宮於今（12月14日）盛大舉辦「舊城創生・共創繁榮」假日市集活動。活動於大廟廣場規劃胖卡市集、街頭藝人精彩演出，並重磅邀請日本東京高圓寺阿波舞團來台演出，首度在桃園舊城區公開登場，為活動注入濃厚的國際文化交流色彩。

桃園市副市長蘇俊賓亦親臨現場，與市民一同感受阿波舞的熱情活力，並代表市政府感謝東京高圓寺阿波舞團來桃園帶來精彩演出，期盼透過此次文化交流活動，持續深化台日友誼與城市文化連結。

14日活動吸引民眾踴躍參與，參觀人潮遠超預期，超過三萬人湧入桃園中正路一帶，現場人潮洶湧、熱鬧非凡，民眾紛紛拿起手機捕捉阿波舞精彩瞬間，成功帶動舊城區人潮與活力。

主辦單位桃園大廟景福宮主任委員簡征潭表示，桃園市政府近年積極推動舊城區硬體環境改善，整體街廓與公共空間煥然一新，市民明顯感受到城市的進步與改變，對市長張善政重視舊城再造、務實推動政策表達高度肯定與感謝。景福宮秉持在地深耕精神，特別舉辦此次活動，盼為舊城再生盡一份心力，同時也感謝副主任委員陳正忠、副主任委員蘇家明及全體委員、監事的全力支持，讓活動圓滿順利舉行。

總幹事李詩明指出，本次活動特別邀請日本極具代表性的傳統民俗表演——東京高圓寺阿波舞團來台交流，將阿波舞原汁原味呈現在桃園大廟，並對日本舞團朋友蒞臨桃園演出表達誠摯歡迎。李詩明也特別感謝本宮活動組長、同時也是桃園市文化基金會顧問的簡馨泓，協助活動整體策畫與執行，並邀請桃園市城創中心共同協辦，使活動更加圓滿成功。

阿波舞演出氣氛熱烈，適逢假日且天氣晴朗，儘管寒流來襲，仍澆不熄市民的熱情。日本舞者在表演中邊舞邊高喊日語口號，充分展現日本傳統精神與阿波舞獨特魅力，吸引大批民眾駐足觀賞，現場洋溢熱情歡樂氛圍。

活動貴賓雲集，包括市議員黃婉如、林政賢、張碩芳黃家齊、桃園區里長聯誼會會長吳宏泰等皆蒞臨參與，共同見證桃園舊城創生與國際文化交流的重要時刻。

