景美女中拔河隊六連霸 長庚首推健康手冊護選手

長庚醫療財團法人長期起贊助景美女中拔河隊，長期陪伴選手征戰國內外，今年更編纂全台首本《拔河運動員健康手冊》，盼讓全台拔河隊都擁有專業的後盾。（王家瑜攝）

景美女中拔河隊成軍以來，已獲得世界女子組31面金牌，更創下世界運動會六連霸。傲人成績的背後，有一群堅強後盾。長庚醫療財團法人長期起贊助景美女中拔河隊，長期陪伴選手征戰國內外，今年更編纂全台首本《拔河運動員健康手冊》，盼讓全台拔河隊都擁有專業的後盾。

長庚醫療財團法人自103年起贊助景美女中拔河隊，在陪伴選手征戰國內外的的過程中，發現許多基層拔河隊在運動防護和健康照護上，仍仰賴經驗與自我摸索，缺乏系統化的專業指引。為回應基層最迫切的需求，因此編纂《拔河運動員健康手冊》。

景美女中特別致贈「世界運動會六連霸簽名紀念戰袍」，感謝長庚醫療財團法人長年照護和支持。（王家瑜攝）

「我們不只治療傷害，更希望傷害不要發生。」長庚運動醫學委員會主席、桃園長庚醫院副院長蔡文鐘表示，手冊從熱身、恢復、營養、用藥到心理，將醫療端的專業轉成運動現場能立即使用的語言與建議，讓防護真正走進訓練和比賽現場。

中華民國拔河運動協會副理事長黃永旺表示，這本書不只拔河運動適用，所有運動項目都可以用，幫助提升成績、延長運動壽命。但他感嘆，拔河運動曾在全台校園生根，如今卻剩不到百隊，運動部未重視拔河運動，例如運動部長李洋拿到羽球奧運金牌有2000萬獎金，但拔河隊一路拚到六連霸，獎金才90萬元，拔河運動式微。

「每面金牌背後都充滿淚水和汗水。」景美女中校長周寤竹說，因為拔河讓世界看到台灣，每次在頒獎台上唱起會歌，看著會旗冉冉升起，心中充滿感動。她特別感謝長庚團隊的幫助，防護員一年隨隊長達130天，還常常自費跟著拔河隊征戰世界各地，在孩子受傷時提供即時防護，也教他們如何守護自己的生理和心理。

林口長庚紀念醫院復健部主任陳智光說，拔河運動沒有明星，要讓所有人變強，才能贏得最後的榮耀，就像醫療一樣，醫師醫術再好，若沒有護理師、治療師等協助，成果也不會好。

《拔河運動員健康手冊》的四大亮點包括：

一、運動防護：從傷後治療走向傷前預防。系統化整理常見傷害部位的成因、症狀與預防策略，導入「PEACE ＆ LOVE」急性傷害處理原則，並提供熱身、貼紮及分階段防護建議。

二、運動營養：便利商店也能吃出比賽力。以 60 公斤選手為例設計每日營養比例、實用餐盤指南，並提出「超商替代菜單」，幫助學生及基層選手於訓練和比賽日飲食難題。

三、運動禁藥：用藥更安全，不再誤踩禁線。解析常見感冒藥、止痛藥與保健食品成分風險，說明用藥判斷重點與治療用途豁免(Therapeutic Use Exemptions，簡稱TUE)申請，提升選手自我保護意識。

四、運動心理：拔河不只比力量，更比心的穩定。以「覺察–專注–接受」三階段提升心理韌性，引導選手應對自責、壓力與團隊情緒，讓賽場表現更穩定、更聚焦。

長庚醫療財團法人將免費提供《拔河運動員健康手冊》給全國拔河隊、教練、學校及運動相關單位，並同步開放電子版下載，讓運動防護資源不再受限於地域與資源差距，讓每位選手都能獲得專業照護。

