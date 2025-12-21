景美河堤驚見毒蟲開車！男子「車藏吸食器」辯不是我的 警一驗全露餡

台北市景美舊橋附近日前發生一起毒駕事件，一名50多歲黃姓男子無照駕駛且精神恍惚地從景美河堤自行車道駛出，引起執勤員警注意。員警攔查後發現男子不僅沒有合法駕駛執照，車內還藏有多包毒品及吸食器，唾液快篩結果呈現陽性。據了解，該男子是委外廠商，原本是前往河堤清理水溝，卻在車內吸毒並違規駕駛，所幸員警及時逮捕，避免了可能發生的嚴重事故。

警察抓包男子吸毒開車，車內搜出「多包毒品和吸食器」。（圖／TVBS）

事件發生在景美舊橋附近，當時一名員警正在執行交通勤務，發現一輛銀色休旅車從明確標示禁止汽車通行的景美河堤自行車道駛出，立即上前攔查。當員警接近這輛車時，發現50多歲的黃姓駕駛人精神狀態異常，無法正常回答問題，且查證後發現他沒有合法的駕駛執照。

廣告 廣告

在進一步檢查車輛時，員警在車內中控台旁發現了多包裝有白色粉末的夾鏈袋及吸食器，疑似毒品。面對員警的質問，男子試圖辯解這些東西不是自己的。然而，當員警對他進行唾液快篩測試後，結果呈現陽性，證實他確實有吸食毒品。

除了吸毒問題外，員警還發現該車的車牌已被註銷。員警表示，將開立毒駕罰單、沒有駕照罰單以及車牌吊扣通知，共計3張罰單。

經初步調查，這名黃姓男子是一名委外廠商，當天原本是要前往河堤清理水溝。由於景美河堤可以通往大同區，且平時有許多民眾在此運動，如果不是員警及時發現並逮捕這名毒駕男子，可能會造成更嚴重的公共安全事故。最終，員警將男子押上警車，帶回警局進行後續處理。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

新莊4小時內查獲2起毒品案！唾液快篩再揪出毒駕 3毒蟲慘了

北市CEO豪宅雙屍案／「上流女藥頭」上游被逮 遭檢聲押禁見

新竹男無照駕駛還吸安毒！撞死自行車騎士 遭判7年10月

花蓮人注意！通緝男「持刀劫車」遇警拒捕還攻擊 全力追捕中

