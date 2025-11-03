景美站列車突臨停！ 北捷：旅客按壓緊急斷電按鈕.已恢復

台北市 / 綜合報導

台北捷運今（3）日下午1點多，景美站往松山方向列車突然暫停在月台，原因竟是遭一名旅客按壓月台緊急斷電按鈕，所幸站長現場確認月台軌道無異狀後，行控中心隨即復電，系統營運正常。

北捷松山新店線列車，臨時停靠月台關燈熄火，車上乘客滿臉疑問不知所措，外頭的北捷人員收到指令後立即奔向現場處理。捷運臨時停車事發就在3日下午1點多，大坪林站有旅客按壓月台緊急斷電按鈕，導致隔壁景美站往松山列車暫停在月台，站長確認月台軌道無異狀後，行控中心隨即復電，系統營運正常。

記者黃柔蓉說：「重新事發現場，下午1點18分的時候，有一名旅客走到了月台的邊邊，打開這個緊急斷電箱，按下按鈕，造成景美站的列車，緊急臨時停車，因此北捷也決定開罰。」斷電按鈕只有在危機旅客生命及財產問題等，緊急事件時才會使用。

北捷以旅客違反大眾捷運法第50條，任意操控設備或妨礙行車電力，安全系統設備正常運作，開立裁處書1萬元罰鍰，目擊乘客說：「(當事人)大吼大叫啊，(北捷人員)他們都在處理了，那不是鎖起來嗎，他怎麼打開的，誰會去弄那個啊，那萬一電到了，他不怕電嗎。」北捷乘客說：「如果我是趕去上班，或上課的時候(延誤)，就是有一些上班會有處分。」

另外在月台顯眼處，北捷也設有緊急停車按鈕，只要有異物入侵，有人不慎掉落軌道或腳卡入月台間隙，都可以立刻按下按鈕，防止列車進站或駛離月台而發生意外，但如果隨意觸碰，最高可處100萬元罰鍰，若非緊急狀況，民眾千萬別以身試法。

