景美農會演練歹徒持槍挾持人質 文山二警啟動快打部隊

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】農曆春節將至，文山區民眾提領現金與資金往來進入高峰期，為防範歹徒覬覦金融機構財物，臺北市政府警察局文山第二分局於1月15日下午16時，於景美區農會舉辦「防搶演練暨快速打擊犯罪部隊」實兵演習，現場模擬歹徒持槍挾持人質的緊繃情境，隨後由警方啟動快速打擊犯罪部隊後迅速制伏歹徒，展現警方快速機動反應與危機處理能力。

本次演練模擬民眾因誤信「假投資」詐騙，前往景美農會欲辦理臨櫃提款以面交予詐騙集團車手，正當行員察覺異樣進行關懷提問時，歹徒突然持槍闖入，並高喊「搶劫」威嚇行員交出現金，更一度脅持該名女子作為人質與警方對峙，所幸行員機警假意配合歹徒，並立即觸動警報器通報警方，文山第二分局接獲警報後，立即啟動「快速打擊犯罪部隊」，立即由派出所、交通分隊、警備隊等組成優勢警力迅速趕抵現場，並由談判官採取溫情攻勢，以「老母親等吃年夜飯」等話語勸降，成功引開歹徒注意力並救出人質，隨後在攔截圍捕警力配合下，於景華公園將逃逸歹徒一舉逮捕，完美落幕達成演練目標。

文山第二分局春節不打烊，在民眾歡度佳節的同時，亦將持續於人潮聚集場合宣導防竊、防搶、防詐騙等觀念，積極防範強盜、搶奪及詐騙案件，並呼籲民眾如欲領用大量現金，請儘量使用臨櫃轉帳方式或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向警察機關申請警力護鈔以確保人身及財物之安全。