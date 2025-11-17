景行廳男孩爆不和？ 梁赫群曝趙正平獨自赴陸開見面會：我們看到照片才知道

梁赫群錄影自曝不滿趙正平的行為。（中天提供）

梁赫群近日上中天《綜藝OK啦》錄影，節目中提及當年與趙正平、林智賢一起組成「景行廳男孩」時期，三人跑宣傳，但趙正平獨自出席粉絲見面會，讓他相當不滿。

梁赫群表示：「對岸那邊也有我們《景行廳男孩》的後援會，他們一直說我們為什麼不過去宣傳、開粉絲見面會，我們也想去，只是時間一直排不出來，有天我看到對岸的論壇上，有趙哥跟粉絲的照片，上面還寫『歡迎景行廳扛霸子趙正平』，我跟智賢覺得莫名其妙，趙哥什麼時候去的？」

而當下他也聯繫不上趙正平：「我不知道他是故意不接我電話還怎樣，他回來後，我問他『為什麼要偷偷摸摸去不跟我們講』？他就只說『他們需要我』，那他們不需要我跟智賢嗎？為什麼有這麼低級的事情？」

