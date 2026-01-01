晴天及永信旅行社攜手高餐大打造旅創中心 獎助學金讓學子無後顧之憂

為深化產學合作、升級教學環境並照顧弱勢學子，國立高雄餐旅大學旅運管理系近年持續攜手優質旅遊產業夥伴，共同投入觀光教育人才培育；永信旅行社與晴天旅行社，分別以建置專業教學空間及捐贈、設立獎學金的方式，實質支持旅運系發展，展現企業回饋教育、深耕人才的長遠眼光。(見圖)

高餐大今(一)日說明，這次產學合作的重要成果之一，是將校內人文大樓一樓、已使用逾二十年的「產學旅行社」空間，結合校方經費與產業資源，全面改裝升級為嶄新的「旅創中心」；未來該中心將作為旅運專業課程、產學合作、實務操作、智慧學習與新創實踐的重要基地，讓學生在貼近產業脈動的學習環境中，提早累積實戰經驗、培養創新思維。

廣告 廣告

永信旅行社深耕旅遊產業超過三十年，除持續拓展旅遊市場，也長期關注產業永續與人才培育，這次除協助專業教室建置外，亦特別捐贈獎學金照顧清寒及弱勢學生，期盼減輕學生經濟壓力，讓「想讀書」的年輕人能夠「讀得下去」，安心投入專業學習，為未來旅遊產業累積堅實能量。

晴天旅行社支持旅創中心建置之外，特別設立「晴天旅遊紀念賴子敬老師獎學金」，以紀念賴子敬老師長年投身旅遊教育、致力推動產學合作的精神；賴老師生前與晴天旅行社攜手推動多項合作計畫，培育具國際視野與領導潛力的旅運人才；該獎學金亦鼓勵旅運管理系學生及「Outstanding領導社」學生持續精進，延續其教育理念與初心。

旅運管理系主任李文驊表示，旅運系長期以「與產業共育人才」為核心發展方向，誠摯感謝永信旅行社與晴天旅行社對教學環境、學生照顧及教育理想的支持，兼顧教學品質提升與教育公平實踐；「旅創中心」之名源自創系主任、前校長容繼業所命名，「旅」象徵旅運專業與不斷累積、精進的過程，也代表集眾人之力同行；「創」則代表開創、創新與新創精神，正是旅運系培育新世代旅遊專業人才的核心價值，產業不只是未來的就業出口，也是年輕人追夢路上的重要後盾，共同為臺灣旅遊產業培育具競爭力的新世代人才。