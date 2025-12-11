晴天旅遊金旅獎爆款 西班牙朝聖克羅埃西亞加北義必去

「金質旅遊獎」晴天旅遊一舉奪下四項大獎，累計獎座正式突破 38 座，穩坐台灣深度旅遊品牌的領先位置。(圖/晴天旅遊提供)

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】在中華民國旅行業品質保障協會所主辦的 「2025 第十三屆金質旅遊獎」中，晴天旅遊一舉奪下四項大獎，累計獎座正式突破 38 座，持續穩坐台灣深度旅遊品牌的領先位置。

今年脫穎而出的四條產品——法國全覽、克羅埃西亞+北義、多洛米堤健行、西班牙朝聖之路——全是市場熱門且競爭激烈的類別，能在上百件參賽作品中勝出，再次證明晴天旅遊在「產品創新、行程深度與旅客滿意度」 皆保持業界領先。

「晴天旅遊」脫穎而出的四條產品：法國全覽、克羅埃西亞+北義、多洛米堤健行、西班牙朝聖之路—全是市場熱門且競爭激烈的類別。(圖/晴天旅遊提供)

西歐最激戰組別 「法國全覽十五天」勇奪首獎

西歐組向來是金質獎評比中競爭最激烈的戰場。晴天旅遊的 「法國全覽十五天」 從南法普羅旺斯、沿岸港城、中部古城，到北法莫內藝術足跡與諾曼地海岸，最後以巴黎作為完美收尾，呈現台灣市場中少見的「深度 × 廣度」結合。

晴天旅遊董事長 陳依福 表示：「法國操作難度極高，景點跨區、文化多元，旅客需求也十分分歧，這更考驗線控與領隊團隊的整合能力。我們很高興能以穩定品質獲得評審認可。」

克羅埃西亞 × 北義多洛米堤 打造跨區域爆款組合

自 2008 年起深耕克羅埃西亞，晴天旅遊至今已憑此路線累積四座金質獎。今年再度升級，延伸至義大利壯麗的多洛米堤山區，推出 「克羅埃西亞+北義 15 天」。

此行程安排在多洛米堤 連泊四晚，是業界極少見的高規格設計，讓旅客能真正以慢步調體驗自然景觀，因此持續獲得市場高度好評。

健行旅遊需求大爆發！「多洛米堤」成為年度搶手關鍵字

疫情後健康旅遊崛起，健行主題更受到玩家追捧。晴天旅遊推出的 「多洛米堤健行」 集結十一條經典步道，旅客能在山巒、湖泊與雲霧間，彷彿走進歐洲畫布。 晴天旅遊總經理 蕭世華 說：「多洛米堤一開賣真的就是”用搶的”。在後疫情時代，旅客對大自然與深度體驗的需求明顯大幅上升。」

▲西歐最激戰組別 「法國全覽十五天」勇奪首獎，呈現台灣市場中少見的「深度 × 廣度」結合。圖為法國聖米歇爾大教堂。(圖/晴天旅遊提供)

朝聖之路百家爭鳴 晴天旅遊如何做到獨領風騷？

西班牙朝聖之路在新媒體的推波助瀾之下，成為打卡商品。晴天旅遊憑細節制勝，雙領隊制度，全程陪走與後勤照護優選住宿與飲食，維持參加者體能狀態。許多旅客在抵達終點時激動落淚，因為在身心突破與旅途洗禮中，找回力量與感動——這也是晴天朝聖之路能在激烈市場中脫穎而出的關鍵。

「克羅埃西亞+北義 15 天」行程安排在多洛米堤連泊四晚，是業界極少見的高規格設計。(圖/晴天旅遊提供)

同集團強強聯手表現亮眼！晴日、晴友旅遊同步奪獎，達成全線金獎里程碑

除了晴天旅遊強勢奪獎，集團旗下品牌也表現耀眼，展現全方位的產品力：晴日旅遊與晴友旅遊，一口氣抱回 五座金旅獎與三座優旅選，展現集團產品力創新能量。

晴天旅遊集團邁向 2026 持續創新 展現實力

面對快速變動、競爭更激烈的 2026 國外旅遊市場，晴天旅遊已全面升級產品與服務，從深度行程設計、旅遊安全到團隊專業都不斷提升。

在 38 座金質獎 的累積肯定下，晴天旅遊將以更扎實的產品力與更前瞻的視野，陪伴台灣旅客探索世界、走得更遠、走得更好。