晴天竟遭洪流突襲！花蓮農家第三度被泥沙吞噬

花蓮光復鄉一戶許姓農家近日因堰塞湖溢流，住宅及店面再度遭洪水與土石吞沒，受創嚴重。據了解，這已是許家第三次遭遇重大災害，先是颱風「樺加沙」侵襲，「鳳凰」颱風又接力，接著又在11月22日突遭洪流襲擊，當天無風無雨是晴天。雪上加霜的是，縣府竟以「無門牌」為由拒絕補償。

這是許家第三次遭逢重大災害。第一次是颱風「樺加沙」摧毀他們經營多年的壽司店，還沒喘過氣來，住家又因「鳳凰」颱風遭到淹沒。沒想到，11月22日明明是晴天，家園又突遭洪流襲擊，整棟房子被泥沙覆蓋，連兩台怪手、搬運車和耕耘機等農機具都被沖走了。

更讓人心痛的是，縣府以「無門牌」為由拒絕補償。年邁的許爸爸看著二十多年心血付諸流水，感嘆「真的就是一夕之間全沒了」。許家呼籲政府應正視堰塞湖的受災情況，讓真正的受災戶獲得應有的協助。

