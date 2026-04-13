晴朗悶熱留意防曬 金馬及晚起北部局部霧
中央氣象署指出，今天(14日)各地大多仍為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨；白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在攝氏29至32度，南部近山區有局部36度以上高溫發生的機會，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫約21至23度。
離島天氣：澎湖晴時多雲，24至28度；金門晴時多雲，22至27度；馬祖晴時多雲，18至23度；金門、馬祖及晚起北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請小心駕駛並留意航班資訊。
編號第2604號強烈颱風辛樂克(SINLAKU)今天上午位於關島附近海面，向北北西轉東北方向進行，強度已達巔峰，隨其北上強度將逐漸減弱，距離遙遠對台灣天氣無直接影響，不過留意週四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。
根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，14日環境風場為西南風，受微量境外污染物移入影響，全台擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚間北部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。(編輯：鍾錦隆)
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大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
「辛樂克」恐猛鬼升級！氣象署急警「8縣市抓穩了」強風掃蕩不輸輕颱
生活中心／綜合報導根據交通部中央氣象署最新資料顯示，今年第4號颱風「辛樂克」目前位於關島東南方海面，距離台灣約3700公里，預估今（12）日晚間有機會增強為強烈颱風。綜合歐洲模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）預測路徑，颱風未來將朝關島附近移動後逐漸北轉，並於日本南方海面出現「大迴轉」趨勢，但整體距離台灣相當遙遠，短期內不會對台灣天氣造成直接影響，部過氣象數也提醒，接下來受到西南風偏強影響，自12日起至13日灣間，8縣市陣風上看8級，威力猶如輕颱絕對不能掉以輕心。
辛樂克開眼快變強颱！北轉路徑曝 週三鋒面通過「2地有雨」
今（12）日直到週二（14日）各地持續晴朗炎熱，部分地區高溫上看35度，紫外線達危險等級，民眾外出務必防曬。週三微弱鋒面影響北部、東北部轉涼有雨，高溫降至27至28度，中南部則維持高溫晴朗。至於辛樂克颱風颱風眼已浮現，預計增強為強烈颱風，將在台灣東方遠海北轉，對台無直接影響，但週四東部海面可能出現長浪，提醒民眾留意海象與天氣變化。
今年首顆強颱！辛樂克「大迴轉」路徑曝 挑戰35年最強4月颱
目前位於關島東南東方海面上的颱風「辛樂克」，已於4月12日14時增強為強烈颱風，以每小時14公里的速度向西北移動，成為2026年首顆強颱。中央氣象署預測，辛樂克對台灣未來的天氣將無直接影響。前氣象局長鄭明典在社交媒體上分享了颱風的衛星雲圖，強調其雲系範圍廣大且強度強。氣象專家吳聖宇指出，辛樂克有機會成為自1991年以來4月最強的颱風。
週一飆36度！「這天起」連2波鋒面濕涼有雨 強颱辛樂克還會更強
週末各地天氣晴朗，不過下週三（15日）起，受到鋒面影響，北部及東半部轉為有雨，氣溫也略為下降；週末隨著東北季風增強，北台灣將明顯轉涼。另外，今年第4號颱風辛樂克已發展成強烈颱風，但對台灣天氣不會造成影響。
週三鋒面報到北部轉濕涼！週五又一波接力 週末天氣曝光
今明兩天天氣依然維持晴朗穩定的型態，只有中北部山區午後可能有些零星降雨的機會，溫度持續炎熱，東半部高溫有28到31度，西半部高溫更可以來到31到33度，仍然很有夏天的感覺，外出活動務必要做好防曬、防中暑的準備。
辛樂克37年來最強4月颱！粉專示警「直撲1地」：恐達超級颶風等級
中央氣象署昨（12）日將辛樂克颱風升級為強烈颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，辛樂克對台灣沒有直接影響，但未來幾天將直撲關島等美軍基地；若如氣象署預測，風速上看每秒60公尺，恐成為繼1989年安迪颱風以來最強的4月颱風。
35年來「最強4月颱」！辛樂克「渾圓眼牆」衛星雲圖曝
生活中心／李明融報導強烈颱風辛樂克（國際命名SINLAKU）目前持續朝關島方向前進，已在昨（12日）下午2點增強為強烈颱風，未來路徑預計將在日本南方海面「大迴轉」，幸好對台灣、日本都沒有影響。專家PO出衛星雲圖表示，辛樂克核心相當扎實、已達巔峰，成為35年以來最強的4月颱，且還有可能成為今年風王。
厚衣先別收！專家示警：還有1-2波冷空氣 這2天降溫最有感
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辛樂克「又大又強」巔峰突爆大鬼轉！下週鋒面襲台灣
生活中心／綜合報導今年第4號颱風「辛樂克」生成，已經發展為中度颱風，正朝北轉西北方向前進；由於其增強速度迅速，氣象署預計最快明（12日）升級為強颱，且暴風半徑可能達到380公里。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，可能形成「又大又強」的系統，下週將有鋒面經過台灣。而根據吳德榮觀察最新模式模擬，「辛樂克」未來將在日本南方海面「大迴轉」，不過由於離台灣有一定距離，專家認為依舊會保持「不襲台」路線走向。
本周天氣大變臉！先飆36°C高溫 週四鋒面轉雨降溫
【記者黃泓哲／台北報導】春天天氣變化大，中央氣象署指出，今（13日）起至周二（14日）各地天氣大致穩定，白天晴到多雲，高溫普遍落在28至33°C，南部與台東地區中午前後可能飆到36°C以上，其中台東還要留意焚風影響。氣象署也發布高溫提醒，台南、高雄、屏東與台東需注意熱傷害風險，外出務必做好防曬並多補充水分。
厚衣服別全收！氣象專家提醒這幾天明顯降溫 這兩日雨強度最大
今日（4/12）天氣體感偏熱，全台高溫普遍達28至32度，部分地區高溫更可達36度以上，不過氣象專家林得恩提醒，4月17日至22日將有1至2波較冷空氣再度南下，厚衣服還不能全收。
強颱辛樂克「35年來最強4月颱」！恐怖衛星雲圖曝 登頂風王路徑大迴轉
強烈颱風辛樂克（國際命名SINLAKU），持續向關島方向前進，已經在昨（12）日下午2時增強為「強烈颱風」，未來路徑將在日本南方海面「大迴轉」，對台灣、日本都沒有影響。專家透露，辛樂克颱風再增強，目前正是他巔峰狀態，已經成為35年來最強4月颱。
35年最強4月颱！辛樂克威力登頂風王 大鬼轉路徑曝
氣象專家吳聖宇指出，辛樂克颱風是1991年氣象署使用10分鐘平均風速評定颱風強度以來最強的4月颱，且結構型態完美，堪稱風王候選人，所幸對台灣沒有影響。
辛樂克颱風眼出現了！估這時間升級成強颱 專家：暴風半徑恐達380公里
根據中央氣象署最新消息，今年第4號颱風「辛樂克」目前已變成中度颱風，目前在關島附近海域。天氣職人吳聖宇表示，辛樂克颱風眼目前已經浮現，即將達到強烈颱風等級，目前並不會影響台灣。
明天天氣多雲到晴4縣市防36°C高溫 周三起2波鋒面北部降溫有雨
中央氣象署表示，明天天氣多雲到晴，午後山區留意零星短暫陣雨，各地高溫約攝氏28至33度，氣象署並發布高溫資訊，中午前後台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，防36度以上高溫。未來一周有2波微弱鋒面接力，北部、東半部易有短暫陣雨、氣溫略降，中南部天氣變化不大，午後山區留意降雨。另外，颱風辛樂克今天下午已增強為強颱，但距台遙遠，無直接影響。
今高溫飆36度！這時起變天 本週連2波鋒面到「降雨熱區曝光」
今（14）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。氣象署指出，明（15）日微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，竹苗地區及東部、東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
辛樂克升級「今年第一個強颱」！最新路徑、影響曝光
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導今年第4號颱風「辛樂克」（Sinlaku）已出現明顯「颱風眼」。中央氣象署表示，今（12）日下午2時，「辛樂克」已正式升級強颱...
今高溫上看36度！下波冷空氣即將南下 專家揭轉涼、轉雨時間
今（12）日各地大多為晴到多雲，白天明顯偏熱，各地高溫普遍約28至32度，南部近山區及台東局部地區有34至36度高溫發生的機率；氣象署也針對台南市、屏東縣發布高溫資訊，提醒民眾中午前後留意炎熱天氣。至
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美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，讓全球能源供應陷入緊張，《CNN》提及台灣，若台灣遭解放軍封鎖，電力、水力與晶片供應，將全面陷入危機。