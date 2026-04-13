晴朗悶熱留意防曬 金馬及晚起北部局部霧

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中央氣象署指出，今天(14日)各地大多仍為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨；白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在攝氏29至32度，南部近山區有局部36度以上高溫發生的機會，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫約21至23度。

離島天氣：澎湖晴時多雲，24至28度；金門晴時多雲，22至27度；馬祖晴時多雲，18至23度；金門、馬祖及晚起北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請小心駕駛並留意航班資訊。

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編號第2604號強烈颱風辛樂克(SINLAKU)今天上午位於關島附近海面，向北北西轉東北方向進行，強度已達巔峰，隨其北上強度將逐漸減弱，距離遙遠對台灣天氣無直接影響，不過留意週四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，14日環境風場為西南風，受微量境外污染物移入影響，全台擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚間北部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。(編輯：鍾錦隆)