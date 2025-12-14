「晴格格」曬19歲兒近照 網驚呼：星二代顏值天花板
近日，「晴格格」王艷突在其社交平台曬出一組兒子「球球」王泓欽的近照，瞬間讓網上炸了鍋，因為照片裡的球球已經19歲，身高超180公分，比媽媽王艷高出半個頭，他摟著媽媽的肩膀拍照，看起來非常穩重、陽光，直接把「王艷兒子顏值逆襲」話題頂到了微博熱搜前排，不少網友讚球球去年以籃球特長生身分保送北京大學，又遺傳到了王艷的美貌基因，堪稱星二代顏值天花板。
12月11日，社交平台突然被「晴格格」王艷的一條動態炸了鍋，她曬出了19歲兒子球球的近照，照片裡的王鴻欽一手插著褲兜，一手環住媽媽的肩膀，黑色T恤配同色系休閒褲，笑起來露出一口白牙，少年感裡透著股讓人意外的穩重，從他輸廓分明、眉眼清秀的五官來看，明顯遺傳了媽媽王艷的好基因，而他自帶「運動少年」的氣場，和比王艷高出小半個頭的身高，讓不少網友直誇「荷爾蒙拉滿」。
有網友稱，他們的印象還停留在小時候圓滾滾的「小胖墩」球球，當時他在節目裡吐槽媽媽「只會花錢」，還喊王艷「豬頭」，急了的時候甚至動手推搡，當時還曾引來「王艷教育失敗」的爭議，沒想到如今球球像是照著漫畫裡運動系男主長的，穩重又陽光，不少人評論「這顏值甩圈裡一半星二代幾條街」，也有人覺得他像王一博。
之前王艷還偷偷曬過他的腹肌照，雖說打了馬賽克，但6塊腹肌的輪廓清清楚楚，網友調侃「這身材管理，男明星看了都得卷起來」。再看身高，官方資料寫著最少180CM，可照片裡那落差，說有185CM都有人信。
照片裡的王艷也完全不像51歲的人，淺棕色套裝襯得素顏的她氣質貴氣，讓人想起當年她在「還珠格格」裡演晴兒的時候，可是無數人心中的「白月光」，如今多年過去，這份溫婉勁兒不僅沒減，還多了幾分歲月沉澱的從容。
王泓欽，藝名球球，中國演員，王艷與王志才之子，2015年1月參演真人秀電影「寶貝，對不起」 ，2016年與母親王艷共同演唱電影宣傳曲「小風鈴」，2021年5月至2022年11月參演電視劇「劉老根4」、「劉老根5」，2020年5月起擔任浙江科瑞信電子科技有限公司董事，2024年6月以籃球特長生身分保送北京大學。
