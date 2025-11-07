晴空塔也上榜！東京5大採雷景點出爐 一處遭網酸：根本中壢

東京晴空塔被不少網友票選為東京令人失望的景點之一。（示意圖，pixabay）

日本向來是國人出國旅遊的超級熱門地點，但旅途中難免會遇上「名過其實」而令人失望的景點。日本旅遊達人林氏璧分享網紅日文老師秋山由菜整理的「東京五大雷點」名單。他注意到網路上有日本版與中國版名單，心生靈感發起「台灣版名單」投票，最終由東京知名商圈「上野阿美橫町」奪下第一名。

這場趣味票選源於秋山由菜在YouTube頻道發布的個人觀點影片，點名東京五大最讓人失望的景點，依序是淺草仲見世通、澀谷十字路口、原宿竹下通、銀座，以及東京晴空塔展望台。有趣的是，中國網友的票選名單則是由東京晴空塔拔得頭籌，後續為澀谷十字路口、東京三麗鷗彩虹樂園、原宿竹下通，以及上野阿美橫町。

至於日本在地人的「失望榜」前十名依序是：東京晴空塔、澀谷十字路口、三麗鷗彩虹樂園、原宿竹下通、上野阿美橫町、六本木之丘、東京鐵塔、淺草花屋敷、秋葉原電器街、表參道之丘。林氏璧補充說明，這個日本版的投票樣本數並不多，至於他個人的遊歷心得則是，「我在東京沒有覺得失望的景點」。

儘管林氏璧本人直言自己在東京沒有感到任何「掃興的景點」，許多台灣網友仍踴躍參與台灣版「東京掃興景點」票選，最終結果出爐，台灣人眼中的東京失望景點前五名依序是：上野阿美橫町、原宿竹下通、東京晴空塔與澀谷十字路口並列第三名、第五名是秋葉原電器街。

對於票選結果，廣大網友紛紛分享各自的「真實體驗」，阿美橫町因環境雜亂、遊客過多而頗受批評，「肯定是阿美，那邊就是桃園中壢區」「上野阿美橫町根本都被大陸人佔據了」「作為景點，我選了上野阿美橫町，但上野住宿跟交通是很讚的」「在上野遇到一個上班族在我面前尿尿」也有網友吐槽晴空塔，「真的硬要挑毛病應該就晴空塔吧，太高了看下去反而沒什麼特色，然後上面人真的太多了，完全不會想要久留」；而「大名鼎鼎」的澀谷十字路口則讓初訪者驚訝於實際面積並沒有想像中大，「第一次去的時候發現怎麼那麼小」。

