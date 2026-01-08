「晶圓二哥」再漲也贏不了台積電？專家揭殘酷現況：聯電只能在旁邊流口水

聯電去（2025）年營收達2375億元，年增2.26%，改寫歷史次高紀錄，激勵股價前日、昨日連續亮燈漲停，然而今（8）日股價卻出現開高走低的走勢，出現一根長黑K棒，成交量爆出逾60萬張。對此，素有「不敗教主」之稱的陳重銘指出，股價在高檔爆出巨量，顯示有大人正在出脫倒貨。

陳重銘今日在臉書發文指出，聯電昨日漲停後，今日開高隨即拉回整理，必須留意今日高點爆出大量，顯示有大人正在出脫倒貨。他也提到，聯電近日大漲，主要來自比價效應。台積電一路往北，身為「二哥」的聯電相對便宜，就引起了投資人的興趣，所以就會有資金轉移到聯電上面。相較於台積電，聯電表面上看起來是物美價廉，低本益比且高殖利率。

陳重銘說明，本益比計算公式為股價除以EPS，殖利率則是股利除以股價，由於聯電股價較低，所以算出來的本益比較低，且殖利率較高。但是有沒有想過，為何聯電的股價較低？還不是獲利成長性遠低於台積電？所以市場只敢給較低的本益比。

聯電配息大方未必好？陳重銘警告研發力落後台積電

「聯電配息比較大方也不一定是好事喔！」陳重銘解釋，因為半導體廠需要很多錢來研發技術跟增加產能。外資預估未來3年，台積電的資本支出高達1500億美元，也因為台積電願意砸錢研發，所以目前3奈米以下處於全球無敵的狀態，整體毛利率可以高達60%。

陳重銘指出，聯電把獲利拿來配息，儘管高殖利率，但是研發的能力就輸台積電，也跟先進高階製程技術無緣，EPS成長力有限，股價也就持續落後台積電。半導體最注重先端製程技術，這一塊的毛利率最高，而且贏者通吃，這是台積電的強項，聯電只能在旁邊流口水。台積電大口吃肉，聯電頂多喝點肉湯，這就是產業現況。

英特爾、三星都追不上台積電 陳重銘：聯電應該不要指望攻破了

陳重銘提到，台積電形成的技術壟斷地位，連英特爾、三星都被拋在後面，聯電應該不要指望攻破了。短期來講，如果台積電因獲利成長而帶動股價，在比價之下聯電還是會有所表現，只是要接在低點，不建議追高，長期持有還是選台積電。

