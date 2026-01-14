晶圓廠換降關稅 施俊吉批時機差

前行政院副院長施俊吉。（本報資料照片）

日前《紐約時報》報導，台美貿易協議幾近完成，台灣輸美關稅可望降至15%，但台積電在美至少再擴建5座晶圓廠，引發熱議。

前行政院副院長施俊吉14日指出，如果川普關稅被判違法，台灣何需現在與美國達成談判協議，何需拿5座晶圓廠換5％的關稅減讓？選這種時機與美方達成協議，怎能不令人嘆息？

值得注意的是，賴清德總統昨日下午接見「美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）訪問團」。賴清德在致詞時指出，美國已成為台灣最大的海外直接投資地點，占對外投資超過40%，以台積電前往亞利桑那設廠，正是台美交流最具代表性的成果之一，也期盼台美雙方能夠早日簽署避免雙重課稅協定，以共創台美雙贏。

廣告 廣告

總統的談話，也間接證實台積電加碼美國投資。台中市長盧秀燕14日受訪表示，台積電是我們的護國神山，如果一半以上移到美國，對台灣中長期產業發展，會造成非常重大的影響，政府恐怕要思考，護國神山有一半離開台灣，對台灣未來的經濟情勢，甚至國安情勢會有什麼樣的變動，希望政府向國人說明。

施俊吉表示，正值美國最高法院裁決川普關稅是否違法之際，在此節骨眼，卻傳出台美即將簽訂談判協議的消息。姑且不論這項協議是否明智，只論時機對不對，答案就令人傷心。

施俊吉表示，目前預測川普敗訴者居多，若「川普敗訴」，首先加徵的關稅立即失效，台灣「20＋N％」將因違法而取消，只留下「N」，等同美國須對台灣無條件降稅20％；其次，川普若啟動B計畫，引用232、201、301等條款政策續命，但達成「快速、全產品、國家級、全球性」的殺傷效果，恐嚇力會下降。

剛從美國華府訪問回台的民眾黨主席黃國昌昨表示，日前去美國貿易代表署，得知台美關稅談判基本上條件都已談妥，且未來數周就會正式公布，據他了解，除了目前曝光對美承諾的投資之外，「還會有其他條件」，接下來重頭戲將在國會審議，這是國會必須面臨的非常重要且嚴肅挑戰。