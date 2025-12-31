晶圓廠狂砸錢建廠！最大受益者竟是它 掛牌後股價狂飆近6成

財經中心／余國棟報導

矽科宏晟董事長郭錦松（左6）、總經理柯燦塗（左4）率領經營團隊風光掛牌 。（圖／矽科宏晟提供）

高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）(30)日以承銷價188元正式上櫃掛牌交易、首日股價即大漲來到317.5元，今(31)日股價回檔至297元，距離承銷價仍狂飆近6成。AI 與高效能運算（HPC）需求推升全球晶圓廠進入新一輪建廠週期，帶動先進製程與封裝建廠需求大幅增加。深耕化學品供應系統與廠務整合工程的矽科宏晟，不僅深度參與5奈米、7奈米、10奈米等先進製程，更跨入先進封裝領域，在全球供應鏈中建立高門檻技術優勢。

廣告 廣告

矽科宏晟累積接近3,000套以上系統銷售量，工程版圖涵蓋N20、N10、N7到N5多個節點，並承攬晶圓代工大廠多項先進製程化學品供應系統工程大型建廠案。此外，在先進封裝領域也具備多項實績一路跨入AI伺服器相關應用，掌握新世代晶片擴張的長期需求。矽科宏晟在先進製程領域具備完整實績，是亞洲唯一同時服務先進製程/封裝與4K2K高階顯示製程的化學品供應系統廠商。

AI 崛起推升專用加速器（AI Chips）需求大增，各大晶圓廠資本支出連年擴張，先進製程與先進封裝產能更是供不應求，使化學品供應系統與相關廠務工程需求明顯走強。市場分析指出，矽科宏晟憑藉完整的建廠與設備供應能量及經驗，將成為 AI時代的重要基礎建設供應鏈。

除了先進製程與封裝建廠，公司近年積極投入化學廢液回收與再利用技術。半導體製程每年產生超過300萬噸廢液，回收市場快速成長。矽科宏晟提出化學品供應到廢液回收與再利用藍圖，產品線涵蓋廢液回收再生設備等技術，達到節省原料成本及降低廢棄物排放雙重效果，也符合各國半導體大廠的 ESG長期需求。公司將廢液再利用能力視為下一階段發展方向，持續投入。

目前，矽科宏晟技術已橫跨半導體、面板與太陽能等多高科技產業領域，並具備多座高科技產業工程建廠實績。全球設點遍及台灣、上海、廣州、美國、日本、新加坡，有能力配合客戶海外建廠計畫快速部署人力與供應鏈。法人看好，隨日本、美國與東南亞建廠腳步加快，加上公司具備 TCM 維運團隊支援能力，未來營運成長可期。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

殺進半導體耗材 這家8吋到12吋通吃今登創櫃板！

國際／明年1月降息渺茫！Fed會議紀錄偏鷹 日韓年末收官走弱

台股盤前／聯準會會議紀要曝光！美股震盪收小黑 台股開盤拚止跌回穩

籌碼／外資週狂掃190億 卻狂倒這3檔金控近80萬張！

