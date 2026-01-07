晶宴會館推出2026春酒加碼優惠 好禮雙重回饋再升級

▲御嵿旗下晶宴會館桃園館3樓詠劇場，是企業舉辦春酒的熱門場地之一

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】晶宴會館2026春酒專案正式登場！今年推出的「好禮雙重送」超值回饋，只要預訂週日晚宴至週三指定餐價，桌數達 8 桌以上可升等菜色，12 桌以上則可再享每桌折抵新台幣 1,000 元。此次春酒宴席由金獎名廚團隊規劃，以升級版海陸桌菜搭配果汁或茶類暢飲，展現晶宴在餐飲品質與服務細緻度上的堅持，協助企業以高品質宴席迎接新年度的士氣與目標。

▲晶宴會館春酒宴席每桌8,800元＋10% 起（十人份），主打升級版海陸桌菜，吸引企業與團隊提前預訂

本次春酒宴席主打「升級版海陸桌菜」，每桌十人、8,800元+10%起。由亞太金獎名廚團隊策劃，菜色融合創意與經典元素，包括十大名菜「宮廷秘製花雕蝦」、廣受好評的「德式脆皮烤豬腳」，以及創新料理概念的「海鮮脆米湯絲苗」、「麻婆川香辣烤魚」等。整體菜單在視覺呈現與食材深度上皆具亮點，滿足企業不同年齡層的口味需求，並凸顯晶宴在宴會料理上的創新能力與穩定表現。

今年春酒專案的最大亮點「好禮雙重送」，鎖定企業在預算規劃上的彈性需求，預訂週日晚宴至週三指定餐價：只要達8桌，即可享菜色升等；達12桌則能每桌再折抵1,000元，協助企業在控制成本的前提下仍維持品質。專案適用期間為2026 年2月22日至3月31日。

晶宴會館表示，近年春酒聚會已從單純餐敘，轉變為展現企業文化與凝聚向心力的重要場合。因此晶宴同步升級整合性服務，由專業企劃團隊協助打造符合企業文化的新年度盛宴。晶宴旗下七間場館，涵蓋從大型劇場式宴會廳到精緻聚餐空間，可因應各規模企業需求。晶宴提醒，由於春節前後檔期詢問度高，建議提前預訂以確保檔期與專案優惠。更多詳細資訊可洽各館或上官網查詢：https://www.amazinghall.com.tw/。

【晶宴會館 店家資訊】

台北地區:

民權館：(02)8773-4567｜臺北市中山區民權東路三段2號B1

日光香頌：(02)2517-9977｜臺北市中山區民生東路三段8號1樓

新北地區:

峇里斯莊園：(02)2992-0033｜新北市新莊區思源路40號

中和館：(02)7731-8234｜新北市中和區中山路二段351號B1

府中館：(02)8951-4567｜新北市板橋區中山路一段46號7-9樓

桃竹地區:

桃園館：(03)355-3555｜桃園市桃園區南平路166號

御豐館：(03)575-0671｜新竹市東區公道五路三段1號2樓