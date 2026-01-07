晶彩盛年金馬躍火橙水晶 齊收新年財運福氣

▲晶彩盛年金高結合火馬年意象推出限量酒款，極富收藏價值。（圖/黑松提供）

[NOWnews今日新聞] 每年，金門酒廠所推出的限定生肖酒系列總能創造熱議話題與造就熱銷轟動，琉璃玉璽酒的生肖系列、與施華洛世奇水晶結合的晶彩盛年生肖系列，於新年度之際總是引發酒客與藏家的高度關注造就搶收風潮。2026 歲次丙午年，又稱「赤馬年」或「紅馬年」，是被視為充滿能量轉動的「火馬年」，也象徵著翻篇啟程的新起點。今年，黑松公司攜手金門酒廠再度推出晶彩盛年生肖酒的年度限量賀歲之作—「晶彩盛年金門高粱酒（馬年款）」，結合丙午年的特有意義，將多重祥瑞寓意運用極具質奢感的設計工藝，完美且具象的呈現於瓶身設計。

廣告 廣告

▲晶彩盛年系列主打鑲嵌施華洛世奇水晶，今年配合赤馬年以火橙水晶為藏家招福納財。（圖/黑松提供）

瓶首以昂首奔騰的金馬躍登於施華洛世奇 (Swarovski) 的特製巨型火橙水晶之上，金馬代表著飛躍、高昇之意，展現的是外在的執行力與突破力，而施華洛世奇的火橙水晶蘊涵著內在的和諧穩定與招財亨通的能量，「晶彩盛年金門高粱酒（馬年款）」，設計呈現以金馬躍越於火紅橙晶，帶來內外兼修、雙重的能量守護，也同時詮釋著「從容跨越來年挑戰、勇敢突破自我」的年度寓意，在這歲末新春之際，無論是收藏、居家開運或做為年終開春饋禮，都能讓人感受到祥瑞、躍升與守護的祝福心意。

▲金馬奔騰，細緻雕塑展現澎湃動感，為新的一年帶來豐沛生命力。（圖/黑松提供）

呼應2026火馬年的能量意象，「晶彩盛年金門高粱酒（馬年款）」特別選用光芒四射、耀眼奪目的施華洛世奇 (Swarovski) 火橙色巨型水晶，紅橙水晶為主火，增強生命力與人際關係，帶來熱情和貴人運，施華洛世奇的特製巨型火橙水晶，每個精密的切割面於光影流轉間，可見到所呈現出來的光澤閃耀，猶如在點亮新年的希望之光，讓好的運勢可循光而來；金色，總是帶來財富與尊貴的感受，而金馬所象徵的，是事業發展、財運奔騰與滿載而歸，瓶首立體刻劃的金色駿馬以昂首奔騰之姿，展現澎湃的生命動感，意象上彷彿在將過去的阻礙、不快一併甩於身後，朝向前方無限的可能盡情奔馳；「晶彩盛年金門高粱酒（馬年款）」運用金馬與紅橙水晶的雙結合，金馬飛躍於璀璨火橙水晶之上，結合著動態的衝勁與穩定的能量，猶如好運的層層疊加、讓祝願力道得以加乘，挾著來年事業紅火、馬到成功的正向能量，讓財運與福氣奔騰不息，象徵在新的一年為人們照亮前路、提振自信跨越來年的變動與挑戰，迎接嶄新的年度篇章。

「晶彩盛年金門高粱酒（馬年款）」年度超限定也超限量推出，珍稀量僅限4,000瓶！整體視覺金、紅搭配，相當符合國人所喜愛的新春色調設計，也更加融合了丙午火馬年的躍進、蓬勃氛圍，瓶蓋上的立體奔騰金馬與施華洛世奇的火紅橙晶雙重寓意加持，讓這瓶晶彩盛年金門高粱酒不僅僅是酒品，更是珍稀難見的藝術臻品，極具收藏、典藏的高度價值。

▲金紅配色極富新春韻味，加上金馬、橙晶的吉祥寓意，正是典藏珍品與年節送禮首選。（圖/黑松提供）

在設計層次之外，這款馬年生肖酒也延續金門酒廠經典的釀造工藝。酒體純淨柔潤、結構扎實，香氣層次堆疊如駿馬成群奔馳、互有快慢。開瓶之際，熟悉的酒香撲鼻而來，伴隨熟成乾果般的芳香，酸甜交融，展現富有靈性的香氣表現；入口細膩溫潤，香氣奔放卻不失平衡，尾韻悠長，熟糧香氣與細緻麴味久久不散，如同瓶首的金馬與赤橙水晶，引領著連綿不絕的好運，為新年揭開吉祥序幕。

橙晶照前路，金馬躍豐年。「晶彩盛年金門高粱酒（馬年款）」承載著火馬年昂揚不絕的生命力，金馬的帶財金，施華洛世奇特製火橙水晶的喜慶紅，都象徵著新春的步步高升、龍馬精神，財富與鴻運如駿馬奔馳般勢不可擋，為新歲年節增添了招財、納福的期許寓意，無論作為年節饋禮或收藏珍品，皆能展現出體面質感與象徵價值。全台釋出極稀量4,000瓶，即日起於「黑松酒覓酒類專賣店」及全台酒類專賣店限量販售，建議售價5,600元（實際價格、庫存及販售方式依各通路公告為準），想年度收藏、想預定新年好運勢、想獻上年終新歲饋禮心意的消費者，真的要搶要快！

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電尾盤衝1705元、再寫新天價！台股終場收30576點同創高點

洪榮宏認分居老婆3個月！張瀞云連吐低潮心情 感嘆：我不是工具

IC設計攻頂補助計畫公告 今年側重機器人、衛星通訊及無人機