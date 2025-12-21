晶泉丰旅推湯泉冬旅 礁溪老爺跨年池畔派對、180 秒星空煙火

記者李鴻典／台北報導

氣溫持續下降，溫泉小旅行詢問度大增，晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」趁勢推出「從心．澄淨」住房專案，延續之前與霧峰農會酒莊的合作，贈送屢獲國際酒評肯定的「初霧純米吟釀」，搭配酒粕手作皂體驗，讓釀造文化化作冬日旅程中的溫暖陪伴。同時，飯店也邀到藝術家洪東標與杜盈蓓分別於北投與礁溪兩館策劃療癒系藝術展，以溫暖交織色彩的藝術創作與旅人共享湯泉、酩釀與藝術光影。專案即日起開放預訂，雙人成行每晚5,220元起，官網訂房時加購高鐵車票，年底前入住可享78折起優惠。

礁溪晶泉丰旅推出冬季限定「從心．澄淨」兩天一夜住房專案，早鳥35天優惠，兩人同行入住每晚5,220元起，結合溫泉、酩釀與藝術體驗，打造冬日療癒小旅行。（圖／飯店旅宿業者提供）

「從心．澄淨」住房專案附贈的酒款是霧峰農會酒莊生產的「初霧純米吟釀」，韓星玉澤演日前曾於社群平台公開分享它充滿米香的質樸滋味，精心規畫的酒粕手作皂體驗更可以在物盡其用的永續概念下、做一份呵護肌膚的冬日禮物。北投晶泉丰旅所提供的天然白磺泉，有著細緻的泉質以及獨特的氣息，可以促進身心循環、舒緩筋骨。礁溪晶泉丰旅則以澄澈溫潤的碳酸氫鈉泉著稱，擁有「美人湯」的美譽，讓肌膚在冬日仍保持水嫩。

晶泉丰旅延續與霧峰農會酒莊合作，於「從心．澄淨」專案中贈送屢獲國際酒評肯定的「初霧純米吟釀」，以細緻清香陪伴冬日旅程。（圖／飯店旅宿業者提供）

晶泉丰旅以「文化療癒 × 在地美學 × 旅宿體驗」為核心，持續推動駐村藝術計畫。2026年第一季，北投晶泉丰旅邀請知名水彩藝術家洪東標，以台灣在地山林與泉煙為靈感，透過暈染與層疊筆觸捕捉光影、霧氣與濕潤空氣的微妙變化，呈現自然風貌與旅宿記憶，帶領旅人欣賞一場視覺與感官交織的療癒的「晶彩·印記」特展。

北投晶泉丰旅推出「從心．澄淨」兩天一夜住房專案，兩人同行入住每晚10,230元起即可入住泉源客房，享受白磺泉療癒與冬季藝旅體驗。（圖／飯店旅宿業者提供）

北投晶泉丰旅2026第一季駐村藝術「晶彩．印記」特展，作品「春晨翔鷹」以層疊暈染筆觸描繪台灣山林晨霧與光影流轉，呈現自然與旅宿交織的靜謐記憶。（圖／飯店旅宿業者提供）

礁溪晶泉丰旅則邀旅美藝術家杜盈蓓(Beverly Tu)策畫「共織·織心」個展，結合針織、布料與複合媒材，以繽紛色彩與立體律動呈現情感波動，展覽透過懸吊服裝與館內場景呈現，讓入住旅人感受當代織品藝術的奇幻柔美與情緒張力，深化旅客對場域的感知與品牌記憶。

礁溪晶泉丰旅於2026年第一季，旅美藝術家杜盈蓓「共織．織心」個展，作品「Twins」以針織結合彩繪鬆緊帶，轉化過剩輔料為藝術媒介，探討勞動與情感的當代美學。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接年末旅遊旺季，礁溪老爺酒店以「冬日光之旅」主題，串聯聖誕與跨年活動，透過聖誕空間佈置、音樂演出、跨年煙火派對，並搭配一泊二食萬元住宿券抽獎，帶動年末住房與餐飲預定，目前住房率已突破九成。餐飲方面，雲天自助餐廳首度推出跨年限定「水鏡星空微醺夜」，獨享最佳賞煙火視角、精緻輕食與氣泡酒，戶外星空席次每人1,480元+10%，開賣即全數完售；另於醴泉酒吧規劃跨年暢飲方案，早鳥優惠價為每人888元+10%，提供紅白酒、啤酒與雞尾酒無限暢飲，目前僅剩少量席次。

今年老爺打造高達 320 公分的巨型薑餅人聖誕燈飾「薑餅星河 」，以流線姿態與多種光影呈現童話感氛圍，另有聖誕老人俏皮佈置與戶外金色光之禮物塔，營造夜間最具故事性的聖誕景緻。12月24日邀請房客參與平安夜聖誕音樂會，由藝境絲竹團隊-微光樂集樂團演出，現場提供手工甜點、暖心飲品，在音樂、燈光與香甜氣息中，感受難忘的節慶時刻。

礁溪老爺戶外造景區，層層堆疊的金色光禮物塔，營造溫馨耶誕氛圍。（圖／飯店旅宿業者提供）

跨年夜延續往年活動，於戶外池畔舉辦年度盛事「老爺池畔派對跨年晚會」，包含180 秒煙火秀，以璀璨光芒劃破夜空，陪同旅客迎向嶄新一年，現場還有樂團演出，以及超人氣抽獎活動，獎品總價值超過 5 萬元，最大獎為價值萬元一泊二食洋式標準套房住宿券。

礁溪老爺跨年絢爛煙火點綴夜空與蘭陽平原夜景相互輝映。（圖／飯店旅宿業者提供）

雲天自助餐廳首度推出「水鏡星空微醺夜」，賓客可坐擁最佳煙火觀賞視角，俯瞰蘭陽平原夜景，每人1,480元+10%，一開賣即熱銷完售，成為跨年夜最受矚目的餐飲亮點之一，現場提供浪漫食用花束、微醺氣泡酒與精緻點心，在專屬空間迎接新年倒數，特享尊榮感。搶不到戶外座位，偏好室內優雅氛圍的賓客，推薦醴泉酒吧「CHEERS 2026 輕奢酒吧跨年派對」，早鳥優惠每人888元+10%，提供紅、白酒、啤酒與雞尾酒無限暢飲，大螢幕同步轉播跨年晚會。

礁溪老爺雲天自助餐廳首推水鏡星空微醺夜。（圖／飯店旅宿業者提供）

跨年夜的熱鬧過後，飯店將在翌日清晨，陪旅客以最純粹、最具意義的方式迎接新年第一道光。2026年1月 1日 清晨舉辦 「龜山朝日–迎向曦望」迎曦之旅，帶領房客前往壯圍大福觀景台，於遼闊海景前迎接象徵希望與幸福的第一縷曙光。此活動全體房客皆可免費參加，為新的一年寫下充滿祝福的序章。

礁溪老爺帶旅客迎曙光，欣賞海天一線與龜山島美景。（圖／飯店旅宿業者提供）

隨著時序入冬，講究季節感與料理節奏的日本料理，正是品味暖鍋的最佳時節。JR 東日本大飯店台北的 HAYASE 日本料理，即日起推出「和牛涮涮鍋會席」，以正統會席料理架構為基底，將和牛涮涮鍋巧妙融入餐序之中，透過「旬味 、 火候 、 節奏」的鋪陳，細膩演繹一席由淡入濃、由靜至暖的頂級饗宴。每套 4,300 元，需兩位以上用餐。

JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理推「和牛涮涮鍋會席」，套餐每位定價4,300元。（圖／飯店旅宿業者提供）

主鍋嚴選油花細緻、肉質柔嫩的日本產和牛，薄切後於昆布與柴魚慢熬而成的澄澈高湯中輕涮，藉由精準火候喚醒肉香與甘甜。湯底調味克制，旨在襯托食材本味，使和牛入口溫潤、餘韻悠長。除日本和牛外，亦可加價升級 A5 等級仙台和牛，其油脂細密、帶有淡雅奶油香氣，口感入口即化，層次更為豐富；主鍋亦可依喜好更換為壽喜燒，滿足不同饕客需求。

除日本和牛外，亦可加價升級A5等級仙台和牛。（圖／飯店旅宿業者提供）

整套會席依序展開，先付「烤銀杏豆腐」以銀杏製成豆腐後再行炙烤，口感綿密細緻，佐以松葉蟹肉與山葵醬提味，清雅開場。前菜一次呈現七品旬味，包括生食等級甜蝦鹽麴和、口感如蜂蜜蛋糕般細緻的伊達卷、鱈子昆布小袖、燻製合鴨蔥卷、干柿博多甜柿搭配牛奶起司、菠菜豆腐醬，以及鮟鱇魚肝有馬煮，展現日本料理對季節食材與層次配置的細膩講究。

前菜一次呈現七品旬味，展現季節食材的細膩講究。（圖／飯店旅宿業者提供）

椀物「宮城縣產牡蠣雨夾雪蘿蔔高湯」，以昆布與柴魚慢熬高湯為底，搭配蘿蔔泥勾勒出如雪般的視覺意象，風味含蓄溫潤，並佐以起司麻糬一同享用，柔和銜接後續主菜節奏。造里則嚴選當令鮮魚，包含鮪魚、干貝與牡丹蝦，透過細緻刀工呈現食材最純粹的鮮甜。會席中的亮點之一為「和牛炙燒壽司」二貫，分別以醬油與味噌調味，輕炙後的和牛油脂香氣綻放，於口中緩緩化開。燒物「烤鱈場蟹」則以恰到好處的火候烤製，鎖住蟹肉的彈性與甜度，濃郁而不失優雅。

燒物「烤鱈場蟹」恰到好處的火候鎖住蟹肉的彈性與甜度。（圖／飯店旅宿業者提供）

主鍋後安排止肴「鮭冰頭林檎膾」，以富含膠原蛋白的鮭魚頭醋漬後，搭配蘋果片帶出清爽酸香，再以鮭魚卵點綴，為味覺帶來舒適的轉折。食事則以干貝烏魚子御飯、仙台味噌湯與香物收束，回歸日本料理對「食」的安定感。最後以清甜不膩的甘味作結，為這場和牛涮涮鍋會席留下柔和而悠長的餘韻。

迎接 2026 年，太魯閣晶英酒店於2025年12月31日晚間推出「峽谷星空跨年晚會」，邀請旅人走進峽谷深處，以最從容的方式迎接新年。無需穿梭擁擠人潮、不必煩惱交通轉換，從音樂、美食到午夜後的休憩時光，一站式體驗在山谷中自然展開。

太魯閣晶英酒店的夜景十分迷人，抬頭就是滿天星光。（圖／飯店旅宿業者提供）

今年晚會特別邀東台灣原住民樂團「那就醬樂團」登場，以充滿土地靈魂的歌聲與部落創作，陪伴旅人在星空下迎接倒數時刻，現場準備有熱紅酒、熱薑茶、關東煮與宵夜市集，讓暖意在冬夜裡慢慢蔓延。跨年壓軸抽獎將送出太魯閣晶英酒店住宿券、沐蘭 SPA 療程按摩券及瑜珈品牌 agoy 療癒套組，透過各項好禮為這一夜留下溫暖而難忘的祝福。

太魯閣晶英酒店峽谷星空跨年晚會邀原民歌手帶來精彩表演，並提供住宿券抽獎活動。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接即將到來的農曆新年，台北美福大飯店即日起推出港台義日多元風味的單品佳餚，以及適合四至六人的中式桌菜，海陸鮮聚多達45款年菜，在家團圓輕鬆上菜。年年熱銷的桌宴提供十道美饌，預訂即贈干貝蘿蔔糕禮盒，每組19,800元。單品年菜有寓意盆滿缽滿的潮粵坊餐廳「富貴盆菜」，米其林一星米香台菜的手路湯品「八寶布袋雞」，晴山日料的炭烤鮮活「鱈場蟹」，GMT義大利餐廳廣受喜愛的「爐烤PRIME肋眼牛排」等，每道1,280元起。年節糕點及年禮推出多款中西式選品，有全新推出的「金饌牛肉醬」與限量「臻禮御」鮑魚禮盒等，每款490元起。

台北美福-宴會廳桌菜組。（圖／飯店旅宿業者提供）

瀚寓酒店推出「瀚寓迎新禧」外帶年菜，由「弈夢紅樓」陳啟昌主廚操刀，提供一系列涵蓋海陸精華的圍爐佳餚。全系列單品售價 780 元起，包含「迎春三喜開運盤」、經典功夫菜「罈香魚翅佛跳牆」及「火瞻津白燉土雞」等9道美饌。針對家庭聚餐需求，飯店亦規畫兩款8人份年菜套組——「福運滿堂年夜宴」與「吉慶富饌歡聚宴」，每套售價 10,480 元，內含7道菜。即日起開放預購，於2026年1月31日前完成預訂，即可享85折早鳥優惠，年菜套組8,888 元。

瀚寓酒店年菜外帶開賣。（圖／飯店旅宿業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

