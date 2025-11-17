晶泉丰旅迎春住房開放！早鳥優惠、加贈燕窩禮盒，海陸鍋物再加碼

（圖／晶泉丰旅提供）

在歲末迎春的節氣交會之際，全台旅宿業紛紛推出重量級新春方案，從北台灣的溫泉度假到南台灣的山水探險，以截然不同的風景陪伴旅人迎接農曆馬年。晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」率先點亮春節度假話題，推出「晶馬迎春・丰年納福」住房專案；而南台灣的凱撒趣淘漫旅-台南則祭出國旅卡限定優惠，以破盤價格邀請旅客在冒險與群山之間展開一場超值歲末小旅行。

晶泉丰旅的春節住房方案自開放預訂以來便話題十足，礁溪與北投兩館同步推出「一泊一食」與「一泊二食」雙版本，雙人同行每房每晚最低11,800元起，不論想泡湯放鬆、想圍爐團聚，都能找到最合適的住宿形式。更吸引人的是，凡於12月12日前預訂一泊一食方案，即可獲贈市價逾千元、獲「環球TOP 50食品獎」肯定的HOÀNG YẾN 皇燕禮盒。北投贈膠原蛋白燕窩、礁溪贈冰糖燕窩，象徵新春第一份健康與祝福。

晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」推出「晶馬迎春・丰年納福」住房專案。（圖／晶泉丰旅提供）

礁溪館今年春節的亮點落在餐飲升級。一泊二食方案貼心附上「三燔礁溪」的「除夕團圓鱈場蟹龍蝦海陸鍋物套餐」，以南方澳直送小卷、藍鑽蝦、藍鑽蟹、SPA蛤蠣等海味揭開新年序章，龍膽石斑、龍蝦、干貝與美國肋眼牛排、伊比利豬等肉品皆可自由選配。除夕至初二期間更豪華加碼日本A5和牛與鱈場蟹腳，升級節慶氛圍。雙人同行每房每晚最低16,600元起，成為節慶團圓旅行最受矚目的選項之一。

北投晶泉丰旅則以白磺湯泉魅力圈粉無數，鄰近捷運新北投站的便利位置，也讓它成為春節期間「不塞車、不疲憊」的度假首選。房客可在泉咏Gallery享用迎賓茶點與紅白酒暢飲，一泊二食方案更搭配「三燔北投」的「海陸極饗宴」，主菜以鹿兒島A5和牛沙朗與海鮮盛合亮相，除夕夜再升級波士頓螯龍蝦，並享受「鮮食饗宴」無限供應，讓圍爐氣氛完整而豐盛。雙人同行每房每晚最低26,600元起。

礁溪晶泉丰旅推春節一泊二食品嘗三燔礁溪豐盛龍蝦海陸鍋物，除夕至初二加碼日本A5和牛與鱈場蟹。（圖／晶泉丰旅提供）

另外，凱撒趣淘漫旅-台南則推出的「國旅卡限定歲末回饋專案」只要刷國旅卡入住，即能以2,999元入住原價破萬元的雙人豪華景觀客房。專案還包含雙人早餐、晚餐與六項冒險設施體驗，包括自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀登競技、光束任務與館內人氣「全館解謎」，旅客還能免費進入曾文水庫園區，享受絕美湖光山色。凱撒趣淘漫旅-台南本次專案於週一至週四適用，即日起至2026年1月底前限量提供。

凱撒趣淘漫旅-台南甫獲旅宿大賞定點深度玩大獎、票選人氣王大獎雙獎肯定。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供）

飯店本身亦具備多元設施，包括椰林泳池、特色餐飲、親子娛樂空間「趣淘星球」與高鐵免費接駁服務，使其成為深度遊台南的最佳基地。今年更剛奪下「定點深度玩大獎」與「票選人氣王大獎」雙冠肯定。

飯店擁有許多設施，可以在飯店玩一整天。（圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供

