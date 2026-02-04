晶片、軟體板塊遭拋售！AMD股價重挫逾17%
[NOWnews今日新聞] 知名科技企業超微（AMD）股價4日跌逾17%，創下2017年5月以來最差單日表現，因該公司第1季業績指引低於部分分析師預期，不只拖累大盤，也讓其它晶片、軟體公司面臨壓力。市場擔憂新的AI工具會對軟體商業務構成衝擊，導致資金流向科技以外的股票，美股主要週三雖個別發展，但除了道瓊工業指數以外，其他皆收黑。
綜合《CNBC》等外媒報導，AMD執行長蘇姿丰週三受訪時，為其業績表現辯護，認為近幾個月公司需求有所增加，AI的加速速度「超出她曾經的想像」，並補充說客戶需求仍在不斷攀升，持續在超越現階段的運算資源供給與部署節奏。
蘇姿丰並提到，AMD的數據中心業務，從去年第4季到今年第1季出現明顯提速，在各企業加速提升算力、以支撐AI相關應用之際，對其中央處理器（CPU）的需求亦呈現「爆炸性成長」。
報導指出，AMD預計第1季營收爲98億美元，上下浮動3億美元，雖高於市場先前預期的93.8億美元，但因AI資本開支和數據中心建設持續高漲，部分分析師原本押注該公司前景將更加強勁。
此外，AMD去年第4季曾出現一輪大型合作與訂單浪潮，包括OpenAI、甲骨文（Oracle）等等，這些都使投資者對後續展望設定了更高預期，導致AMD本季面臨「高基數」壓力。
除了AMD，晶片領域的其他公司，例如博通（Broadcom）、美光科技（Micron Technology）、輝達（Nvidia）週三亦遭受損失，股價分別下跌約3.8%、9.5%和3.4%；部分軟體股也持續面臨壓力，比如甲骨文（Oracle）下跌5.1%，CrowdStrike下跌約1.51%。
4日收盤，美股道瓊工業指數上漲260.31點或0.53%，收49501.30點；標普500指數下跌35.09點或0.51%，收6882.72點；那斯達克指數重挫350.61點或1.51%，收22904.58點；費城半導體指數大跌347.18點或4.36%，收7619.16點。
原文連結：
S&P 500 notches back-to-back losses, Nasdaq slides 1% as chips and software sell off: Live updates
AMD falls 17%, posts worst day since 2017 as Lisa Su addresses guidance concerns
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
美股AI大逃殺？AMD暴跌14%「4大指數漲跌互見」台積電ADR小跌
科技股慘遭「核彈級轟炸」！美股全數收黑 黃金白銀回彈緩解情緒
美股早盤記憶體開高走低！川普「金庫計畫」帶稀土概念股飆漲
其他人也在看
川普、習近平通話談台灣！中國點名對台軍售
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平4日下午才與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）進行視訊會面，晚間又與美國總統川普（DonaldTrump）通話。川普在社群平台發文透露，他與習討論...
大賣空本尊示警 比特幣大跌恐爆「死亡螺旋」
比特幣3日一度跌破73,000美元大關至72,884.38美元，是2024年11月以來最低，等於回到川普二度當選後不久的...
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
台股盤前／AMD暴跌17%費半崩4.3%！台指夜盤重挫513點 台股恐直接跳水
美股周三（4 ）日賣壓全面出籠，半導體與AI族群成為重災區，費城半導體指數單日暴跌347.18點、跌幅高達4.36%，創近期最大跌幅之一，市場風險情緒急凍，也讓台股今（5）日開盤面臨沉重考驗。美國總統川普周三於社群平台 Truth Social 亦發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。中國官方媒體《新華社》稍早亦證實兩國領導人通話，但未進一步說明細節。
遭爆染性病還對前妻投藥！比爾蓋茲首度回應怒斥虛構：後悔認識艾普斯坦
微軟創辦人比爾蓋茲近日捲入艾普斯坦解密檔案風暴，遭指控涉婚外情染性病並試圖對前妻梅琳達投藥。蓋茲3日接受澳洲媒體專訪時嚴正駁斥，直指該封未寄出的郵件純屬虛構，強調從未造訪私人島嶼或涉及不當性行為。他坦言當年誤信艾普斯坦能助益慈善事業，如今對這段往來感到深切後悔與歉意，並承認與艾普斯坦交往是愚蠢的錯誤判斷。蓋茲發言人同步駁斥內容「荒謬且完全捏造」。前妻梅琳達則表示，這些指控讓她回想起婚姻中「極其痛苦
吳淡如放棄日本長居權！ 曝要繳國民年金「多得可怕」
藝人、作家吳淡如過去曾大方分享自己在日本買房的經驗，還幫網紅Joeman（翁雋明）分析在日本所看的房產物件。不過她今（4）日po文時，特別提到，還好自己很早就放棄了日本的長居權，「否則每年要繳國民年金多得可怕。」
陳宗彥仍在危險期！送醫住進ICU 馬偕院長：未來2至3天最關鍵
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥3日晚間在台北與友人聚餐時，突感身體不適，緊急送往台北馬偕紀念醫院就醫，目前仍在加護病房觀察。馬偕醫院院長張文瀚4日晚間受訪表示，陳宗彥經救治後病況已獲控制，但仍處於危險期，需要觀察兩到三天。
辜仲諒為聲請出境於法庭分析經典賽 法官直呼：台灣隊一定打很好！
中國信託慈善基金會董事長、中華棒協理事長辜仲諒因捲入中信銀澄清湖大樓購地案，一審被依違反銀行法判刑7年8月，遭限制出境和實施科技監控；案經上訴，高等法院今行準備程序，由於2026世界棒球經典賽將於3月4日至8日於東京巨蛋登場，辜仲諒聲請暫時解除限制出境，並說小組賽一定要打贏韓國，連法官都說：「中華隊
蔣萬安署名春聯「馬踏飛燕」引聯想 盧秀燕：吉祥話
（中央社記者趙麗妍台中4日電）台北市長蔣萬安與台北市議員徐弘庭的聯名春聯提到「馬踏飛燕」，因蔣萬安生肖為馬，引發聯想。台中市長盧秀燕今天受訪表示，過年的春聯都是送上吉祥話，用意都是好的。
軍公教年終工作獎金 2/6發放
（中央社記者賴于榛台北4日電）農曆春節將至，根據行政院人事總處公布年終工作獎金發給注意事項，軍公教人員年終工作獎金將於6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。
北市57歲婦遇戀愛詐騙！面交遭劫700萬 車手追搶匪畫面曝光
台北市大同區驚傳飛車搶奪案，1名57歲許姓女子，先前遇上虛擬貨幣投資詐騙，3日交付現金700萬元現金給張姓車手；孰料，張男順利取得鉅款後，突然出現第三方當街搶劫，直接搶走裝有700萬元手提袋，稍早監視器畫面也隨之曝光。
林志穎慟悼吳敦「讓我成就許多角色」 賈靜雯聞乾爹噩耗：一切太突然
竹聯幫前總護法「鬼見愁」吳敦前天（2╱3）逝世，享壽77歲，他因江南案入獄，出獄後轉戰演藝圈，他不僅是林志穎貴人，更是賈靜雯的乾爹，2人昨也發聲悼念。
英特爾執行長陳立武：記憶體還會缺兩年
AI基礎設施大規模擴張，已為記憶體晶片需求增添柴火，分給傳統電腦與智慧手機的供給隨之減少。這個現象已導致記憶體短缺並帶動價格大漲，可能降低消費者購買電腦和智慧手機的欲望。陳立武表示，AI將「吸走許多記憶體」。
觸犯權鬥天條！張又俠疑聯手元老遭整肅 美媒示警：解放軍指揮鏈全
中共中央軍委副主席張又俠與委員劉振立遭立案調查，標誌著習近平對軍方展開一場「地震式」清洗。曾被視為習近平親密盟友的張又俠落馬，凸顯習近平「無人安全」的整肅風格，其軍委核心已幾乎「團滅」。獨立評論人杜政分析，張又俠因接觸元老觸犯政治紅線，遭蔡奇主導的國安體系清洗。此舉雖鞏固習近平權力，卻也引發軍心動盪與指揮鏈真空的危機，軍隊忠誠度面臨嚴峻考驗。官方僅稱兩人「嚴重踐踏軍委主席負責制」，未提細節。
陳怡君涉詐領助理費遭停權2年6個月 廉政會：依規定不會提名參選
民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，一審遭判7年10月徒刑，褫奪公權5年。民進黨廉政會今天討論此案，陳怡君帶著厚厚一疊資料，親赴廉政會說明，她會前受訪時哽咽表示，今天要用誠意說服廉政會，錢確實都使用在公務，「請民進黨不要放開我的手」。至於若被民進黨停權，是否會脫黨參選，陳怡君說，「脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出」。
馬如龍49歲兒自家倒地猝逝！檢警相驗結果出爐
馬如龍2019年因癌症辭世，才相隔7年，他49歲兒子黃人龍2日突在自家倒地身亡猝逝。檢警昨在板橋殯儀館進行相驗，姊姊、遺孀等家屬到場配合。初步相驗結果判定為心因性猝死，家屬並無異議。姊姊黃詠淇表示，2日當天她與弟弟一同完成成人健康檢查，約下午4點結束後由她送弟弟返家，當時狀況一切正常；直到弟弟的太太
開刀房裡 廠商早大舉進駐
近來醫療院所頻頻傳出「代刀」的現象，一名資深醫療儀器業代說，長久以來，開刀房缺人手，例如，執行內視鏡手術時，總要有人全程用手扶著鏡頭，醫事人員如果不願承擔這份苦差事，當然就由業代來做，慢慢地從手術室助手變成主力，最後成為醫療日常。
早放棄「日本長居權」 吳淡如曝這1事超恐怖
主持人、作家吳淡如時常發文分享運動、旅遊、經營等各種經驗，她也曾經分享在日本購入房產的慘痛教訓。她近日在臉書發文寫下對於到日本買房的看法，同時也透露，自己很早就放棄了長居權，原因是這件事超恐怖。
外資銀彈狂灌、漲停燈滿天飛！「這記憶體大廠」再成主戰場 還有「這兩檔」被點名最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股4日先蹲後跳，早盤一度走弱，隨後買盤回籠強勢翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量放大至6,853...
黃國昌戰新北！尚毅夫曝他選到底「2大後果」：這群人火大
民眾黨主席黃國昌卸任立委後，本月初隨即宣布成立新北市長競選總部，外界關注黃是否選到底。媒體人尚毅夫說，若黃國昌選到底，就會讓民進黨的蘇巧慧當選，藍白就「掰掰了」，且藍營基層會火大；若黃票很少、被棄保，黃也「掰掰了」。