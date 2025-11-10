晶片不夠馬斯克想蓋工廠？分析師曝背後動機
[NOWnews今日新聞] 特斯拉執行長馬斯克近日宣布，想蓋一座超大型晶片工廠，自家能直接投入生產晶片，傳出原因在於馬斯克憂心晶片不夠用。知名分析師郭明錤指出，地緣政治，以及特斯拉對台積電而言就是「二線客戶」，獲得的支援與生產肯定比一線客戶少，這兩大原因才是馬斯克蓋工廠的背後動機。
馬斯克在股東會上說，為滿足快速成長的AI晶片需求，正考慮自建規模超越台積電「千兆工廠」的「TeraFab」晶片製造基地，他將其與台積電月產能逾10萬片晶圓的「Gigafab」（千兆工廠）相比，並強調新工廠規模將「大得多」。
馬斯克表示，「即便我們以供應商晶片生產的最佳情況預估，未來的晶片供應量仍然不足。因此，我們可能必須建造一座TeraFab，這勢在必行。」
目前台積電將月產3萬至10萬片晶圓的廠區稱為「Megafab」（兆級工廠），而超過10萬片則為「Gigafab」。若特斯拉建成TeraFab，其月產能將遠超過10萬片晶圓，遠超現今主流晶圓大廠，甚至可躋身全球最大晶片製造商之一。
對此，天風國際證券分析師郭明錤認為，至少對台積電而言，晶片供應不是問題，起碼台積電不會是供應鏈的最大瓶頸。台積電董事長魏哲家先前曾對馬斯克說過「只要你肯付錢一定會有晶片」。台積電雖對擴產向來謹慎，但從過去歷史來看，市況好的時候台積電的產能常會緊張，但向來不是最大的供應缺口。
他分析，馬斯克想蓋晶片工廠的原因，首先是地緣政治。馬斯克公開表達過對半導體產能高度集中在台灣的擔憂。即便到2030年，台積電在美國的先進製程與封裝產能仍有限，特別是先進封裝，可能頂多佔全球的10%，「我相信Musk也意識到這件事。」
其次是研發支援與生產彈性。郭明錤表示，預期特斯拉未來將有很大的成長潛力，但對現在的台積電而言，「特斯拉就是一個二線客戶」，因此在台積電得到的研發支援與生產彈性肯定低於一線客戶如Apple、輝達等，這也是為何特斯拉將AI6訂單轉移至三星（Samsung）的主因之一，而解決這個問題的終極手段，就是擁有自己的晶片工廠。
另外一點是整合優勢。郭明錤認為，馬斯克的新技術與產品，往往位處人類技術前端，若能依自身需求客製化關鍵設計與製造環節，晶圓廠就是其中一個關鍵，有利高度整合最終產出，並最大化垂直整合效益。
