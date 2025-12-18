晶片不足 本田將暫停中國廠與日本廠生產

（中央社東京18日綜合外電報導）日本汽車製造商本田（Honda）昨天宣布，本月起到明年1月，將暫停部分日本廠與中國廠的生產，主因是受到總部位在荷蘭的中資公司「安世半導體」（Nexperia）供貨不足影響。

「讀賣新聞」報導，本田部分零件是採用安世半導體的產品。

本田接下來將暫停日本三重縣鈴鹿市的鈴鹿製作所，與埼玉縣寄居町的埼玉製作所，明年1月5日到6日的生產。接著，這兩間工廠會於同月7日到9日減產。

另外，本田與廣州汽車集團合資的3間中國廠，將在本月29日到明年1月2日暫停生產。

中國政府今年10月到11月曾限制安世半導體的產品出口，造成車用晶片供應吃緊，當時本田因此暫停墨西哥廠生產，同時也使本田的美國廠與加拿大廠減產。之後，這些工廠恢復生產作業，但據稱晶片依舊吃緊。

日本放送協會（NHK）報導，本田11月公布的2025財年全年業績預測，估計半導體不足而拖累生產數量將使營業利益減少1500億日圓。而這次減產與暫停生產恐使影響擴大。（編譯：楊惟敬）1141218