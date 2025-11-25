晶片供不應求！台積電加碼投9千億元「建3座2奈米廠」 落腳地點曝光

財經中心／王文承報導

被譽為「護國神山」的台積電，除了在美國投資數千億美元加速建廠外，同時也在台灣持續擴大投資。供應鏈透露，台積電因應AI晶片訂單激增，且先進製程產能供不應求，預計在台灣繼續投資興建3座2奈米廠，地點可望落在南科（南部科學園區）附近的特定區，估計若以每座廠投資金額新台幣3千億元計算，這3座廠的總投資額將高達9千億元。

台積電加碼投資建3座2奈米廠 落腳地點曝光



根據《自由時報》報導，目前竹科及高雄共有7座2奈米廠的規劃，但因市場需求強勁，供應鏈傳出台積電將加碼在南台灣擴增2奈米廠。此舉顯示AI對先進製程的需求持續旺盛，也證明了台積電以實際行動持續投資台灣先進製程的決心。

供應商透露，台積電近期已與國科會等政府單位會商，表達將增加再投資興建3座2奈米廠的資源需求。地點屬意台南市政府正推動的「南科特定區開發區區塊區段徵收計畫」。不過，建廠時程仍需視用地取得、環評等後續作業程序而定，最快有機會在明年動土。

台積電持續在台灣投資先進製程，包括台中A14廠區也已動工。公司表示，將持續與科學園區管理局合作評估適合半導體建廠的用地，但一切資訊仍以公司對外公告為主。對此，政府相關單位則是三緘其口，不願多作透露。

