晶片出口變相抽成？輝達H200銷中國 川普親口曝須向美支付 25%「佣金」

輝達H200晶片。 圖 : 翻攝自直新聞

[Newtalk新聞] 帳號「觀察者網」在騰訊網上發布貼文表示，當地時間 1 月 14 日時，美國總統川普宣布對部分先進 AI 晶片徵收 25% 的關稅，其中包括輝達 H200 及 AMD MI325X 等型號。此舉源於川普前一日正式批准輝達向中國出口於台灣地區製造的 H200 晶片，但附帶條件為美國政府需從中獲得 25% 的分成。川普以減少對海外供應鏈依賴、保障國家安全為由簽署此項關稅公告，然而其在記者會上直言，徵收關稅是為了從這些中國及其他市場渴望的晶片銷售中獲取收入。

根據川普簽署的公告，這項關稅是基於為期九個月的 232 條款調查後實施的，將在目標晶片運抵美國、最終銷往中國等外國市場前徵收。白宮說明指出，關稅範圍目前狹窄聚焦，不適用於為支持美國技術供應鏈而進口的晶片，但暗示未來可能擴大至更廣泛的半導體進口產品，以激勵本土製造。美國商務部長擁有酌情權可進一步豁免關稅。消息公布後，輝達、AMD 和高通股價在盤後交易中應聲下跌。

H200晶片。 圖：翻攝自 輝達官網

儘管川普政府以國家安全風險為由解釋其政策，強調美國目前僅製造所需晶片的約 10%，過度依賴海外供應鏈，但川普在公開場合的言論揭示了更直接的經濟動機。他於簽署儀式上表示：「這些晶片不是最高水準，但非常好，中國想要它們，其他人也想要，我們將從這些晶片銷售中獲得 25% 的收入。」此舉被美國民主黨人批評為巧立名目、變相徵收「出口稅」。有匿名美國官員透露，這 25% 的費用將在晶片自台灣運往美國時以進口稅形式徵收，台媒解讀這意味著額外成本可能轉嫁至台灣代工廠。

輝達為避免失去龐大中國市場，曾積極遊說川普放寬限制。去年 12 月 8 日，川普首次宣布有條件允許輝達對華出口 H200 晶片，條件即包括美國政府分成。隨著 1 月 13 日正式批准出口，美國商務部工業與安全局（BIS）亦修訂相關許可審查政策，從推定拒絕改為逐案審查，但仍設有出口數量和安保程序等限制。

晶片龍頭輝達（NVIDIA）公司為避免失去龐大中國市場，曾積極遊說川普放寬限制。 圖：翻攝自 Eyisha Zyer Ｘ帳號（資料照）

然而，據美國《紐約時報》此前報導，專為中國設計的「閹割版」H20 晶片已愈來愈難吸引中國買家。輝達創辦人黃仁勳曾坦言不確定中國是否會接受 H200。白宮人工智慧負責人大衛·薩克斯亦向媒體表示，中方已拒絕美國 H200 晶片，認為中國正追求半導體自主。中國企業正積極開發國產 AI 晶片，以替代輝達過去主導的市場。針對外媒提問中國是否考慮限制獲取 H200 晶片，中國外交部發言人僅建議向主管部門查詢，未作進一步評論。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾坦言不確定中國是否會接受 H200。 圖：翻攝自NVIDIA Y直播影片 (資料照)

目前，美國晶片設計公司如輝達、AMD 和英特爾雖設計許多主流晶片，但製造大多依賴海外，尤其台灣企業如台積電。輝達的 H200 晶片即由台積電生產。對於新關稅政策，輝達與台積電未立即回應，AMD 則聲明遵守所有美國出口法律。

