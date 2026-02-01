晶片大廠高層伸鹹豬手！「緊摟女同事」遭火速開鍘

社會中心／李筱舲報導



某知名晶片大廠驚傳職場性騷擾事件。該公司一名從業界知名企業跳槽而來的資深高層，遭爆在近期舉辦的尾牙晚宴上，對台上的女同事做出不當肢體接觸。相關爭議影片在網路社群迅速瘋傳，引發大眾譁然。對此，該公司已採取緊急應變措施，宣布對該名主管執行停職處分，並正式啟動內部調查程序。









「尾牙當酒店？」知名晶片大廠高層伸鹹豬手 公然「緊摟女同事」遭開鍘！

一名資深高層在公司的尾牙晚宴上，對女同事伸出鹹豬手。（圖／翻攝自臉書粉專《新竹爆料公社》）





尾牙現場爆騷擾醜聞！高層摟女同事10秒影片瘋傳

近日，有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文指出，一名「空降竹北ic設計的高層」在公司尾牙宴上對女同事伸出鹹豬手。據網友分享的影片顯示，該名高層與一名女同事同台時，在眾目睽睽之下伸手摟女同事的腰部，時間長達十秒多，而女同事肢體動作似乎僵硬不適，連她後來上台領獎時，現場主持人也察覺異樣關心她，讓原PO痛批這名高層主管根本「把公司尾牙當酒店在玩」。

廣告 廣告

「尾牙當酒店？」知名晶片大廠高層伸鹹豬手 公然「緊摟女同事」遭開鍘！

影片在社群曝光後引發眾多網友撻伐。（圖／翻攝自臉書粉專《新竹爆料公社》）

公司火速開鍘！受害員工發聲報平安，籲外界無需過度揣測

影片曝光後，網友留言怒斥：「告他性騷擾」、「男人那麼愛伸出鹹豬手就讓他吃官司」、「吃人豆腐好明顯」、「職場騷擾，有影片為證」、「這算職場不法侵害了吧，真噁心」。據《鏡週刊》報導，該公司已火速對該高層做出停職處分，並啟動內部調查程序。另外，疑似受害的女員工目前已透過管道對外報平安，呼籲外界無需過度揣測。雖然公司已迅速開鍘止血，但該主管在大型公開活動中的脫序行為，在社群引發高度關注，已對企業的職場形象造成不小的影響。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：「尾牙當酒店？」知名晶片大廠高層伸鹹豬手 公然「緊摟女同事」遭開鍘！

更多民視新聞報導

寺廟挖出「純金棺材」！專家見「紅絲帶」：絕不能開

「全台轉濕冷」！專家：「3地區」影響最強烈

「基隆百慕達」曝光！氣象站揭「神祕海域」面紗

