晶片大戰正式開打！這檔完整打包台系供應鏈 將吃滿AI大餅

隨著聯準會的政策逐步寬鬆，帶動資金重回亞州市場。2026年AI科技題材持續為台股增添柴火，無論AI如何打得火熱，最終訂單很高機率還是會回到台灣，後市行情可期，上月底主計總處公布今年GDP增長率預測將上修到7.37%，不但是亞洲四小龍之首，也超過日、美、中、歐盟等強勢經濟體，寫下台灣近15年新高。在操作佈局上投資人可以定期定額申購ETF方式來降低單一持股風險，同時卡位整體產業成長機會，在AI長期趨勢延續下，投資人可善用國泰台灣科技龍頭(00881)來積極布局。

國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示，全球AI算力供不應求，過去由輝達佔據龍頭地位，以通用的GPU與CUDA生態系統佔據超過8成的市占率，壟斷AI訓練市場，是所有AI玩家唯一的「軍火商」。但近期Google憑藉生成式AI Gemini 3.0在消費者間掀起熱烈討論，其專用的ASIC晶片TPU在「AI推論」的效率上展現巨大的優勢，讓Google在AI競賽中從追趕者轉為領跑者，加上亞馬遜雲端服務(AWS)在2日推出第3代自研AI訓練晶片Trainium 3，號稱性能為上一代晶片的4倍，用於AI模型訓練及推論成本最多可降低50%；美光(Micron)也宣布，將退出消費型記憶體市場，轉為聚焦經營高效AI晶片及數據中心需求。科技巨頭紛紛加入AI晶片戰場，挑戰輝達長期主導地位。未來AI將朝向「多平台共存」發展，以台積電為首的諸多台系供應廠，將持續在AI革命中扮演關鍵角色，地位難以輕易撼動。

蘇鼎宇補充，台積電是目前唯一的先進製程與CoWos供應商，鴻海、廣達等AI伺服器代工廠，則具備整合複雜機櫃的能力，再運用台達電高頻電源技術解決伺服器高功耗問題，台廠擁有高良率與技術的高獨佔性，奠定台灣成為全球AI發展不可或缺的核心。

綜觀來說，台股在AI產業中持續受惠，未來也將不只是台積電「一積獨秀」的格局，其他AI類股也深具投資潛力，包括參與Google TPU v8/v9設計的IC設計龍頭聯發科，開創旗下除現有手機晶片市場的第二條高利成長曲線，轉型切入資料中心，預估將貢獻聯發科2027年營收約70億美元，投資人可透過ETF 00881來捕捉AI長期發展獲利契機。

基金聚焦AI、半導體及電動車題材，精準布局台股中的「AI軍火庫」，打包九成以上AI概念股，成分股包括台積電、鴻海、聯發科等權值股，台達電、廣達、台光電及緯創也位列其中，幫助投資人以一籃子股票掌握AI長線商機。00881有每年配息2次機制，基金即將於本月底進行最新一次評價，接下來在1月20日除息，預計有超過20多萬人受惠。

