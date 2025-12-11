晶片廠帶動城市發展 北海道同意重啟核電

日本晶片基地「Rapidus」用電需求高，北海道同意重啟當地核電廠。 (圖／shutterstock達志影像

日本「晶片國家隊」Rapidus成功研發2奈米晶片，計畫2027年量產，同時增建第二廠房；大規模投資帶動北海道千歲市經濟與電力需求。此外，北海道電費是全日本最貴，為了因應未來用電量大增，並且減低民眾電費負擔，北海道政府宣布同意重啟泊核電廠3號機。不過民間普遍對核災感到擔憂，官方強調安全絕對至上，會嚴格把關防災對策，預計2027年度正式復運。

在神職人員的帶領下，日本「晶片國家隊」Rapidus於2023年正式開工建設，並在今年成功製造出2奈米晶片原型，Rapidus計畫2027年實現量產；同時興建2號廠房，為1.4奈米晶片做準備。

廣告 廣告

大型數據分析商 渡邊雄大：「一旦廠房開始運作，就會帶動人力需求，居住需求也會跟著發生，因此當前的閒置土地就可能做為住宅用。」

因著Rapidus的進駐與快速擴張，北海道千歲市的發展逐漸蓬勃。而當投資、建設、就業活絡，電力需求也隨之上升，於是北海道宣布正式同意重啟泊核電廠3號機。

北海道知事 鈴木直道：「因為預期能夠降低電費，並在電力需求勢必增加的同時，可以達到電力安定供給，另外也有助擴大人力雇用，所以政府同意了泊核電廠3號機的重啟。」

根據日本目前統計，全境33座反應爐中，有14座已經恢復商業運轉；包括上個月剛獲准的新潟柏崎刈羽核電廠，以及這次的北海道泊核電廠在內，共有4座反應爐完成安全檢驗，拿到了重新上線資格。

北海道居民：「有點害怕。對311大地震的印象太深了，如果沒有妥善對策我是覺得不好。」

北海道居民：「前幾天不是才地震嗎，如果又來個規模更大的，發生像福島那樣還得了。運作反應爐到底是好是壞，還真的不好說。」

北海道泊村村長：「地方已經表示同意，我們認為這推動整個北海道邁進一大步。」

幾天前的青森震災的確讓這個決定變得尷尬，居民的擔憂固然能夠理解，但是就北海道政府立場，重啟反應爐真是迫不得已。首先Rapidus的先進製程有如吃電怪獸，經濟產業省估算，2030年度的用電需求將比2024年度高出12%，約為全日本平均用電的2倍之多。其次是壓垮人的電費，以當前月份計算，一般家庭平均電費要9300多日圓，是全國最貴的行政區；若核電廠能再次提供服務，每戶家庭每月可省1千日圓。

北海道居民：「電費真的是很貴，為了降低費用，啟動核電廠確實比較好。」

北海道居民：「不靠核電的話，大家的日子就只能苦哈哈的；如果有取代核電方案當然很好，但就是沒有啊。」

在現實問題面前，總是很難不低頭妥協，但是311悲劇是斷然不能再重演！原子能管制委員會在7月通過3號機的審查後，仍持續鞭策、督促北海道電力必須安全至上。

原子能管制委員長 山上伸介：「經營的最優先是確保安全，委員會要求必須銘記在心、採取對策。」

除了全方位的防災措施，北海道電力公司還有一項難題得克服，就是員工經驗不足。2011年福島核災後，泊核電廠停機至今13年，導致半數操作員沒有實際運作機台經驗。

核電安全對策研究學者 山形浩史：「很多狀況是說明書裡沒有的，經驗的傳承有其必要性。而3號機未來可能重啟，代表著全新的開始，希望有關單位要注重常態性提升安全性。」

北海道知事 鈴木直道：「『核電防災沒有盡頭』，秉持著這樣的原則，北海道會與國家、相關自治單位、相關防災單位緊密配合，一定要讓居民的生活更加安全、安心。」

北海道電力表示，目標2027年度讓3號機再運轉。北海道知事則承諾絕對會嚴加把關，以最高標準檢視核電廠所有安全對策。

更多 TVBS 報導

世界最大核電廠將復工 新潟「柏崎刈羽」重啟

快訊／日本新潟放行重啟「全球最大核電廠」 福島核災後首例

施壓和談？川暗批澤倫斯基拒點頭 車諾比輻射防護罩受損

俄羅斯連續3晚夜襲基輔 小川普:美國可能放棄烏克蘭

