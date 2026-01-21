晶片恐被美課100%關稅？ 李在明提台灣市占率：最終可能貴到美國人

南國總統李在明1月21日在首爾青瓦台舉行新年記者招待會。（美聯社）



台美貿易協議拍板後，美國商務部長盧特尼克又警告，若未承諾擴大美國本土產能，台灣與南韓晶片商恐面臨高達100%的關稅。南韓總統李在明對此直言，台灣與南韓業者合計掌握全球8至9成市占，屆時成本很可能會轉嫁到美國售價上。

台灣與美國於15日達成貿易協議，為15%且不疊加的稅率，並爭取到半導體及其衍生品等232條款的免關稅配額。然而，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16日警告，除非承諾增加美國本土產能，否則台灣和南韓的晶片製造商可能面臨高達100%的關稅。

南韓總統李在明21日指出，鑑於南韓與台灣晶片製造商在市場上的主導地位，美國若對其進口晶片課徵100%關稅，可能會大幅推高美國境內晶片產品的價格。他在記者會上指出，「他們（台灣與南韓）掌握了80%到90%的壟斷市占率……所以大多數成本很可能會轉嫁到美國的價格上。」台灣的台積電、南韓的三星電子和SK海力士，分別在記憶體晶片與晶片代工製造領域主導全球市場。

此外，台美貿易的15%關稅與232條款，震驚南韓。對此，李在明強調，南韓已在與美國簽署的貿易協議中設有保障機制，確保南韓的晶片製造商在競爭上，「不劣於」台灣或其他任何全球競爭對手。

南韓2025年出口總額達到7094億美元，創下歷史新高，較前一年成長3.8%，而這與人工智慧（AII）投資需求強勁帶動下，半導體出貨量大增22%有關。其中，出口到美國的晶片占總額1734億美元半導體出口的8%；中國仍是最大市場，其次依序為台灣與越南。

李在明也提到走弱的韓元，指出南韓當局預期，在1、2個月內將回升至1美元約兌1400韓元的水準。他也警告，韓元走勢在某種程度上與日圓疲弱相關，因此僅靠國內政策不足以穩定外匯市場，但韓元的表現相對而言仍較佳。

