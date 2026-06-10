晶片恐變貴？台積電財務長黃仁昭鬆口：不排除漲價
台積電財務長黃仁昭接受英國廣播公司（BBC）專訪，針對定價策略、全球布局與AI產業前景作出明確表態。他坦言，通膨持續推升營運成本，未來不排除調整價格，不過他強調公司不會「一口氣漲4、5倍」。
由於台積電負責生產輝達（NVIDIA）、AMD及蘋果（Apple）等企業的先進晶片，若價格上調，相關成本可能進一步反映到AI基礎建設，甚至影響消費者購買電子產品的價格。
通膨墊高成本 漲價將反映「自身價值」
黃仁昭受訪時指出，台積電不會突然大幅調漲價格，「我們的定價反映的是自身價值」，並表示台積電擁有領先業界的技術優勢與卓越製造能力。雖然未正面承諾將調漲價格，不過他也坦言「通膨確實讓我們的成本增加。」
受AI晶片需求快速成長帶動，台積電股價過去一年也大幅上漲，黃仁昭表示「客戶希望我們成長得更快，但我們能做的就是盡可能快速擴張。」公司目前也全力擴充產能，滿足市場需求。
海外建廠無關政治 最先進製程堅定留台
針對地緣政治的討論，目前台積電同步在美國、德國、日本及台灣本地擴建產能。黃仁昭強調，海外布局主要來自客戶需求，而非來自任何政府的要求。「我們到台灣以外地區建廠，是基於客戶對產能的需求。是客戶希望我們前往，而不是政府要求。」
至於先進製程的未來布局，黃仁昭也明確表示，最尖端晶片生產仍將留在台灣。
他透露，若要將完整半導體生態系移轉到美國，可能需要5至10年、甚至更長的時間。目前台積電已承諾投入1650億美元擴大亞利桑那州的晶圓廠建設。
市場憂AI過熱 黃仁昭看好長期成長
近期市場也開始擔憂AI基礎建設投資熱潮能否持續，隨著本週亞洲科技股重挫，美股相關AI與半導體類股也出現賣壓，市場對於企業估值過高的疑慮逐漸升溫。不過黃仁昭喊話，「我們對這波AI超級趨勢（AI megatrend）深具信心。」他認為，AI熱潮並非即將破裂的泡沫。
台積電不只與客戶保持溝通，也和客戶的客戶交流，這些客戶主要是大型雲端服務業者（Hyperscalers）。黃仁昭指出，「這些公司的財務狀況非常強健，因此我們相信他們有能力持續進行投資。」他相信這些企業擁有雄厚的財務實力與資源，能夠持續投入AI建設。
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