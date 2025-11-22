晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要
（中央社記者張欣瑜聖荷西21日專電）「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家能獨善其身；台灣在晶片領域已扮演關鍵角色，想要確保優勢，當前挑戰在於如何在AI產業價值鏈，尤其在軟體與應用方面，展現更強競爭力。
「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller）20日現身加州聖荷西，出席美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴，在現場接受中央社專訪，他透露幾個月前到過台灣，預計年底之前將再度訪台。
今年Robert N. Noyce獎頒給積電董事長暨總裁魏哲家、台積電前董事長劉德音，頒獎晚宴除2個長桌VIP貴賓席，還有約60多桌圓桌，提供給產業界人士參與。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透過影片對半導體產業釋出高度支持的政治訊號。
米勒表示，魏哲家和劉德音共同獲獎，不僅凸顯台積電是半導體生態系的關鍵角色，而這對美國和台灣都有極大好處；同時，這場晚宴也證明台美合作將長期持續下去。
這是川普（Donald Trump）政府上任後的首個羅伯特諾伊斯獎頒獎晚宴，SIA新任主席、超微（AMD）執行長蘇姿丰致詞形容，在這非常特別的時刻，半導體產業界應通力合作克服挑戰。
米勒觀察，業界目前氛圍複雜、喜憂參半，一方面擔憂地緣政治因素的衝擊，但同一個時間，人工智慧（AI）領域的投資熱潮正以極為正面的方式改變半導體產業、推升需求，地緣政治帶來的負面影響與AI帶來的正面消息之間，存在一種微妙平衡。
米勒指出，地緣政治動態變得越來越複雜，不只台灣，每個國家都要面對供應鏈重塑帶來的挑戰，最好的準備是確保擁有差異化、獨特的技術能力，如果擁有的技術是其他人都需要的，地緣政治的影響就會減小，這也正是台積電之所以如此重要的原因。
米勒說，AI得以運行要靠晶片，在可預見的未來，台灣半導體業者都將會非常、非常的重要。他也認為，AI在整個價值鏈中創造出了更多的價值；因此，台灣的挑戰在於，要確保能在各個不同的價值鏈環節中保有競爭力，尤其在軟體和應用層面上。
「目前業界的焦點集中在晶片和基礎設施上，但從長遠來看，我預測AI所創造的大部分價值將會出現在軟體和應用層面；因此，我認為思考AI技術堆疊也至關重要。」
「美國製造」是這場頒獎晚宴台上台下的一大話題。被問及對美國實現本土製造進度的觀察，米勒說，過去幾年，美國的製造足跡確實出現實質增長，但這會是一個長期的投資過程，半導體供應鏈太過複雜，沒有任何一個國家能夠實現自給自足。
米勒表示，美國的晶片生態系將永遠會與日本、歐洲、韓國和台灣等價值同盟的晶片生態系共同協作，以這樣的方式而存在。（編輯：陳慧萍）1141122
