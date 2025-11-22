「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)

其他人也在看
清晨6:03與深夜後照鏡 陳亭妃第三支超短形象廣告曝光
[Newtalk新聞] 民進黨立委陳亭妃今（20）日發佈第三支市長初選形象影片《高鐵／妃常堅持篇》，透過快速剪輯呈現她每天從台南搭上清晨6點03分高鐵北上、下午返回立法院備詢、晚上再奔回台南跑基層行程的真實生活。影片最後以後照鏡中她開車返家的畫面作結，象徵她始終站在第一線、奔波不斷，只為了讓台南更好。 影片開場就帶出清晨的台南車站，其實在天色才剛亮，seven eleven的店員、高鐵閘口站務人員、保全、列車服務人員就都已經就位，陳亭妃笑說，他們都是自己每天固定會遇見的「清晨夥伴」。 陳亭妃在記者會上談到，這支影片呈現的是她從政以來最真實的節奏。尤其自己不是含著政治金湯匙進入政治的人，「從 23 歲參選市議員開始，到現在要邁入第 28 年，就是靠人民一票一票支持，靠著服務、靠著堅持走到今天。」 陳亭妃表示，每天堅持坐第一班 6:03 的高鐵北上，跟時間在賽跑，因爲堅信政治沒有捷徑，只有腳踏實地。「一路走來，就是人民撐住我，這就是我最大的底氣。」 用後照鏡帶出自己一個人開著車的畫面，是想和大家分享自己最喜歡的事就是自己開著車，走遍台南的大街小巷，因為靠自己，才可以更瞭解這個城市的細膩感，新頭殼 ・ 1 天前
陳瑩和莊瑞雄助公地放領 盼解農民耕作土地問題
（中央社記者盧太城台東縣22日電）總統賴清德昨天宣示重啟公地放領政策，曾在立法院質詢和提案相關問題的立委陳瑩和莊瑞雄感謝這遲來的公義；農民則感謝政府。中央社 ・ 2 小時前
政院版財劃法再掀兩院大戰 他轟邏輯矛盾：急著想搶功
行政院提出院版《財劃法》修法，引發在野黨炮轟，指政院未公布試算、打模糊仗，院版忽視地方政府的財政努力，懲罰對國家經濟貢獻高的縣市，再成藍綠攻防話題；國民黨桃園市議員凌濤對此痛批，更矛盾的是，卓榮泰還指控立院版本會造成「財政土石流」，但自己提出的版本卻高達「1.2兆」，比立院的 1.16兆餘「多了 319億」，也未提出相關試算表和增加的計劃型補助說明，一邊反對一邊增加，不僅邏輯不一致，更是不負責任的表現。中時新聞網 ・ 1 小時前
肢端肥大症術前治療，幫助緩解症狀、提高手術成功率，神經外科專科醫師圖文懶人包
肢端肥大症術前治療，幫助緩解症狀、提高手術成功率，神經外科專科醫師圖文懶人包照護線上 ・ 4 小時前
資策會資安所技術總監張文村 (圖)
芳興科技與資策會資安所等單位共同開發星韌通訊，透過低軌衛星支援與資安防護，即使基地台癱瘓，也能維持通訊不中斷。資策會資安所技術總監張文村說，「資安防護沒有結束的一天」，星韌通訊方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 4 小時前
大谷翔平明年可望角逐賽揚獎！羅伯茲欽點和山本由伸、史奈爾是熱門人選
體育中心／王人瑞報導大谷翔平今年重返投打二刀流，總教練羅伯茲（ Dave Roberts）在日本出席活動接受採訪時表示，他預測大谷與隊友山本由伸、史奈爾（Blake Snell）將成為明年國聯賽揚獎的熱門競爭人選。FTV Sports ・ 20 小時前
傳遊騎兵想減輕團隊薪資壓力！當家游擊手恐首當其衝擺上貨架
體育中心／丁泰祥 報導由於面臨薪資不斷上升，可能會有豪華稅的壓力，傳出遊騎兵隊似乎準備想和部分，曾在2023年幫助球隊，奪下隊史第一座世界大賽冠軍的功臣分道揚鑣，而當家游擊手Corey Seager，是目前隊上最好的球員，也是薪資最高的野手，如果把他交易出去，是能換回相當可觀的補強，也省下不少錢。FTV Sports ・ 21 小時前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 3 小時前
浩鼎小金雞鼎晉11／24 登錄興櫃 參考價50元
浩鼎小金雞鼎晉生技（7876）將於11月24日登錄興櫃，參考價50元。旗下主力產品OBI-858正啟動台灣第三期臨床試驗，預計明年向美國FDA申請第二期IND，是國內少數同時推進台、美雙市場肉毒桿菌素臨床的生技公司。中時財經即時 ・ 19 小時前
《超級瑪利歐銀河電影版》（超級瑪利歐兄弟2）和《咚奇剛》將上映！該系列被爆正密籌任天堂版《復仇者聯盟》！
隨著《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie）全球狂賣136億美元、登上影史第五高票房動畫之後，任天堂（Nintendo）與照明娛樂（Illumination）正準備擴大合作版圖，打造屬於自己的「任天堂宇宙」（Nintendo Cinematic Universe）。根據多家外媒報導，任天堂正在開發多部彼此串聯的動畫作品，包含《超級瑪利歐銀河電影》（超級瑪利歐兄弟2）與《咚奇剛》（Donkey Kong）獨立電影，最終將以一場媲美《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）的跨界盛事——《任天堂明星大亂鬥》（Super Smash Bros.）電影收尾。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
爆離婚神通少東「拿2億贍養費」！孫正華236字發聲不忍了：荒謬至極
50歲前名模孫正華昨（19）日遭週刊爆料已和「神通集團」少東苗華斌離婚，孫正華則取得2億元贍養費，事件延燒一日，孫正華今（20）日透過236字聲明嚴正駁斥，怒轟：「荒謬至極！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
央行打房買氣急凍 專家指「市場現10亂象」：房地產景氣大蕭條
央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市進入急凍期，富比士網路科技執行長陳高超表示，市場因政策更迭出現十大亂象，造成10萬家...聯合新聞網 ・ 1 天前
2025「最髒蔬果」公布！菠菜、草莓、羽衣甘藍前3名
2025年「12種最骯髒蔬果」公布，有「蔬菜之王」美名的菠菜位居黑名單之首！其次是草莓，第3名則是十字花科的超級食物羽衣甘藍。營養師表示，想要洗去蔬果殘留的農藥，關鍵是流動的水，也可在食用前先行汆燙。健康2.0 ・ 4 小時前
委內瑞拉周圍軍事活動增 美FAA籲民航機提高警覺
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天向在委內瑞拉領空飛行的民用飛機發出警告，指出由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。中央社 ・ 2 小時前
諾貝爾得主馬查多擬赴挪威領和平獎 委內瑞拉檢方：視為通緝犯
委內瑞拉檢察總長沙柏20日表示，如果諾貝爾獎和平獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）前往挪威受頒獎時，她將被視為「通緝犯」。馬查多聲稱自己目前藏身委內瑞拉境內，表明有意前往挪威奧斯陸（Oslo）參加12月10日的頒獎典禮。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
藥華藥大漲22元、4.85％！新藥創美FDA近30年 「首件」申請ET藥證
藥華藥旗下真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101）用於新適應症「原發性血小板過多症」（ET）的全球藥證申請，繼陸續完成中國、臺灣、日本ET藥證申請，近期更於美國時間10月30日完成美國ET藥證申請送件，為近30年來業界首度向FDA申請ET藥...CTWANT ・ 1 天前
馬查多擬赴挪威領諾貝爾獎 委國檢方：視為通緝犯
（中央社卡拉卡斯20日綜合外電報導）委內瑞拉檢察總長沙柏今天接受法新社訪問時表示，如果諾貝爾獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）前往挪威受頒和平獎時，她將被視為「通緝犯」。中央社 ・ 23 小時前
數發部無人機高空基地台 擬於2026年第3季技術驗證
（中央社記者趙敏雅台北22日電）為了提升通訊應變韌性，數發部啟動規劃開發國產雙旋翼無人機高空基地台，將以國產無人機為載具，打造高機動性的高空基地台。數發部資源管理司司長曾文方表示，無人機飛行高度估計可達2000公尺，提供半徑20公里的通訊涵蓋，拚明年第3季初步技術驗證。中央社 ・ 4 小時前
義大利豪宅博物館 科隆納宮曾為教宗府、電影場景
（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）羅馬公立博物館眾多，但有座獨特私有「豪宅博物館」科隆納宮，地主科隆納家族後代現仍居住其中。這棟建築不僅曾是教宗府，見證近代羅馬政治、宗教最風起雲湧的一段權鬥史，也是經典電影「羅馬假期」結尾場景拍攝地。中央社 ・ 3 小時前
曾批男人愛上20歲女生膚淺 男星自打臉高調認愛：這不是AI
42歲的胡彥斌曾和蕭亞軒合唱《我們的愛》，也曾幫王心凌、羅志祥、任賢齊寫過歌，2008年還曾在台灣舉行「胡彥斌男人歌演唱會」，成為第一位在台舉行售票演唱會的中國歌手，最近他喜上眉梢，和小他16歲的網美女星易夢玲在馬爾地夫擁吻被拍，由於過去他曾批男人愛上20歲女生「膚淺」，這次和2字頭，26歲的女星相自由時報 ・ 3 小時前