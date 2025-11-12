晶片明信片愛心登場「暖心之夜」火星人福氣金鑛公司與臺東縣府合作推出

【警政時報 司徒／臺北報導】臺東縣政府將於114年11月14 日（星期五）晚上6點，在臺東市蛋糕公園舉辦「2025臺東縣強化社會安全網社工暖心之夜」活動，誠摯邀請全縣社工、志工與社會各界共襄盛舉，一同見證臺東社會安全網的溫暖與力量。

臺東縣政府將於2025年11月14日(五)晚上6點，在臺東市蛋糕公園舉辦〔2025臺東縣強化社會安全網社工暖心之夜〕。(圖/主辦 提供)

多年來，臺東縣政府持續推動跨域合作，整合社會、衛生、勞動及治安等多方資源，打造堅實完善的社會安全網，守護需要協助的家庭與個人，成效深獲衛生福利部肯定。縣府並持續推動社工支持與培力，致力讓每一位縣民都能感受到「幸福臺東」的溫度。

廣告 廣告

火星人福氣金鑛公司與臺東縣府合作推出限量「暖心之夜晶片明信片」。(圖/主辦 提供)

同時，火星人福氣金鑛股份有限公司特別現場發送800張活動限量晶片明信片，可儲存55張照片、1分鐘影片，感謝參加者及支持者的暖心禮物。這款結合科技與溫度的明信片，寫下有溫度的文字，用NFC晶片儲存回憶，象徵著臺東縣持續拓展的社會安全與愛心能量。

本次活動現場除有饒慶鈴縣長及多位貴賓蒞臨致詞外，還邀請知名藝人陳國華、陶晶瑩、詹雅雯、許富凱、張芮菲帶來溫馨表演，陪伴大家度過難忘的夜晚。

2025臺東縣強化社會安全網社工暖心之夜活動流程表。(圖/主辦 提供)

縣長饒慶鈴表示，臺東縣將持續強化社會安全網，整合更多跨域資源，讓每一位居民都能感受到家的溫暖與社會的支持。她感謝所有社工與志工的辛勞付出，並期盼透過這次「暖心之夜」活動，讓愛與關懷在臺東持續蔓延。

縣府誠摯邀請社會各界踴躍參與，一同在星空下感受臺東的溫暖與希望，攜手守護每一個家庭的幸福與安全。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光