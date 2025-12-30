晶片業明年市場競爭更激烈 晶圓一哥台積電仍是最大贏家

在人工智慧（AI）爆發成長帶動下，全球主要半導體業者2025年總營收將超過4,000億美元，締造晶片業全年新紀錄，預料明年營收將繼續提高，市場競爭更激烈，但台積電（2330）仍將是最大受益者。

根據彭博資訊，輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、博通（Broadcom）、超微（AMD）和高通（Qualcomm）2025年的總營收預估將達到4,086億美元，輝達占逾一半。這還不包括Google張量處理器（TPU）或亞馬遜的Trainium營收，因業者並未公布自研晶片的相關數據。

隨著超大規模雲端服務業者（hyperscaler）持續擴大資料中心版圖，意味著晶片製造商2026年營收將繼續增加，甚至高過今年。

FactSet調查的分析師估計，輝達、英特爾、博通、超微和高通2026年總營收將突破5,380億美元。高盛則估計，輝達2026年會賣出3,830億美元的繪圖處理器（GPU）和其他硬體，較今年成長78%。

輝達、超微、亞馬遜、博通，乃至於透過博通生產的Google和OpenAI晶片，都是台積電的主要（直接）和間接客戶，不論市占消長，台積電都是最大贏家。

