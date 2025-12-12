晶片正移動到美國！ 川普喊「將取得5成市場」 網憂：只剩股市虛胖





美國總統川普宣稱，美國將很快取得全球四至五成晶片市場，並點名「台灣的晶片產業正移動到美國」，引發網友熱議，有人憂台灣遭掏空「只剩股市虛胖」，但也有人認為不可信。

有網友在論壇PTT上轉貼標題文「很快取得50%市場！ 川普：台灣晶片產業正移向美國」新聞，並以此發起討論。轉貼新聞的網友表示，自己對於川普的這番言論不全然相信，並酸其當年也曾聲稱能迅速解決俄烏戰爭，結果卻仍拖延至今，稱「川普的話聽聽就好」。但也坦言，台積電赴美設廠已成既定事實，因此認為「美國產能遲早要增加」。

有網友對於川普「台灣晶片產業正移向美國」的言論抱持懷疑態度，但也坦言台積電到美國設廠後，美國的產能遲早會增加。

此新聞也引發眾多網友留言討論，有網友對川普的言論感到擔憂，認為當美國掌握更多晶片產能後，台灣在地緣政治上的戰略價值恐被削弱，此舉恐將「掏空台灣」：「以後台灣有事，就沒有美國的事」、「矽盾拆一半」，還有網友憂心一旦產業與技術大量外移，台灣只剩股市虛胖，形成「台股漲，但島在空」的局面。



對於美國總統川普稱「美國很快取得晶片50%市場」一說，有網友擔憂「台灣被掏空」，但也有網友認為這是典型的選舉語言，恐怕有誇大的成分。

不過，也有一派網友看法不同，認為川普說法「聽聽就好」，並指出核心技術與研發仍在台灣，赴美設廠只是全球布局的一環，不可能短期就拿到五成市占；還有不少人提到，台積電的輪班制度與企業文化很難在美國複製：「先找到願意輪班加班的人再說」、「你要先有員工」、「美國勞工不夠奴，移去美國也沒用」、「奴性不夠沒可能」、「想也知道不可能，光加班勞工就找不到了」，也有人認為，川普此番發言主要是為了說服選民、替關稅政策背書，是典型選舉語言，因此可能有誇大成分，至於是否真的能實現，還有待時間的考驗。

