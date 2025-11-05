晶片版圖洗牌 台灣的戰略抉擇

川普聲稱關稅政策正促使企業將生產移回美國，並預期兩年內新廠將奪取全球晶片市場40至50％的份額。此論述一方面反映出美方重塑全球供應鏈的決心，另一方面也對長期以製造生態系與技術取勝的台灣提出挑戰。

台灣在全球半導體供應鏈中扮演的角色，長期以來以高密度製造與製程生態系具有優勢，並具備製程與量產經驗的累積與優化能力。然此，台灣也存在結構上脆弱性：對美國與中國大陸市場的高度依賴、土地與人力成本逐年上升，以及在關鍵原物料與某些高階設備環節的外部依賴。

美國意在把部分重要製造基地拉回美國或友好國家，此策略的影響可分為三條路徑。首先是需求轉移：部分客戶訂單轉向美國投產。其次是投資重分配：驅動部分企業在美設立或擴增產能。最後是供應鏈分割：全球供應鏈出現分工重整與重複投資。

對台灣而言，短期內最直接的影響是訂單與價格的波動，以及市場與投資人信心的震盪。中期則會見到真正的產能重分布：具備國際化配置能力的企業會在美國或第三地增加資本支出；供應鏈上游則可能被迫跟隨或尋找新的生存模式。長期則面臨供應鏈再分工與價值鏈重組——台灣若能保住高附加值研發與製程優勢，則能在新分工體系中保留重要核心角色。

政府必須採取適當的策略性回應包括：一、保住技術核心，設立長期穩定的研發投資機制，並要求受惠企業在台保留相當比例的研發職能。二、強化學研界與產業的常態化合作，加速人才培育。三、積極分散市場與供應鏈風險，推動出口市場與供應鏈向歐盟、東南亞、日本與印度等多元市場擴展，減少對單一市場政策的曝險。

四、與友好國家協商建立關鍵零組件與設備維修的互助條款，確保緊急情況下的維運與補給通道。五、強化中小供應商的抗脆弱性，建立共享設備中心、測試封裝共用平台，降低中小廠商獨立國際化投資的成本門檻。

政策的重點在於，設計有力而精準的投資誘因，以價值而非單純產能為補貼標準，對那些能在台創造高附加價值、保留研發與關鍵IP的企業給予長期稅收優惠或研發補助。

面對美國以政策工具重新塑造全球半導體供應鏈的趨勢，台灣不應單純採防守策略，而要以重塑競爭位置為目標。把有限的政策資源投注於能保留並放大台灣競爭優勢的領域：高密度的研發能量、領先的製程經驗以及完整的上下游生態系。

透過精準的誘因設計、人才長期培育、供應鏈多元化與企業韌性強化，台灣可以在新一輪的全球分工中，從單純的製造基地轉型為不可替代的科技研發與量產生態，政府與企業必須同步行動，如此台灣才能在全球晶片版圖重新洗牌時，保有談判桌上的籌碼與長期的經濟安全。（作者為國立政治大學經濟學系教授）