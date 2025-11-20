「晶片產業被拿走我不怪台灣」川普：美國需要外籍人員助設廠運作

美國總統川普。 圖：擷取自白宮 YouTube

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）先前不斷抱怨台灣搶走美國晶片生意，他今天再度提及台灣時表示，美國曾領導晶片產業，但後來被其他人「拿走」，像是台灣，但不怪他們，美國晶片產業流失的原因在於歷任總統未能有效保護本地產業，而非台灣的錯。他也強調，若不允許國外企業帶著他們國家的技術人員赴美設廠並讓廠房運作「我們就不可能成功」。

川普力促製造業回流美國，自今年重返白宮以來關稅措施不斷，包括對特定產業課徵關稅，溪王藉此促進製造業回流美國。川普揚言課徵半導體關稅，但若承諾在美設廠或正在設廠則可豁免。他先前多次提到，美國晶片產業外移到其他地方，包括台灣，但現在許多晶片公司都在回流美國。

根據中央社報導，川普今天在華府舉行的美國沙烏地投資論壇致詞時再度指出，美國在30、40年前曾領導晶片產業，但後來其他人開始進到這個領域把它「拿走」，像是台灣，但「我不怪他們」。美國當時沒有會保護國內產業的總統，如果當時有人說「你們去台灣非常好… 但當你們把產品賣回美國時，會被課徵250%的關稅」，那就沒有人會離開。

川普續指，如果投資者需要帶人到美國協助開設工廠，「我們希望你們這樣做」並教導美國人如何製造電腦晶片。到美國投資數十億美元打造電腦晶片工廠，像是在亞利桑那州那樣，然後直接從失業名單上找人來維持廠房運作，這是不可能的。川普提的例子應是指台積電。

台積電身為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，3月初宣布將對美再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心；這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

川普聲稱，投資者會需要帶很多人一起過來「而我會歡迎那些人」。他並向「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者喊話宣稱，這些人是來教美國人如何製造晶片，短時間之後「我們的人就會做得非常出色」，那些人就可以回家，回到他們可能一直想回去的地方。

出席美國沙烏地投資論壇的企業家包括AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。川普指稱，黃仁勳和「他的台灣朋友」一起開大型工廠製造電腦晶片，這不可能透過僱用連晶片長什麼樣都不知道的人來做到。若不允許那些在工廠、設備上投資數十億美元的人帶著他們國家的大量技術人員赴美，好讓工廠開工、運作並開始營運「我們就不可能成功」。

黃仁勳10月造訪台積電亞利桑那州廠，慶祝第一片在美國本土生產、將用於製造Blackwell人工智慧晶片的晶圓誕生。川普今天稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布相關照片，照片中可看見黃仁勳等企業高層，背景也清楚可以看到台積電標誌。

