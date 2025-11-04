趁著GTC大會首度移師華盛頓特區舉辦時，輝達市值突破5兆美元，再度改寫人類資本主義歷史！輝達創辦人黃仁勳前腳剛宣布新產品線，破除AI泡沫化疑慮，後腳立刻緊跟美國總統川普參加APEC，飛到韓國跟三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣吃炸雞配啤酒，加上台北市長蔣萬安正式宣布輝達海外企業總部落腳北士科T17、T18用地，黃仁勳在10月確實又創下人生高峰。

當然，輝達盛世不是沒有陰影，目前高階晶片已經禁運中國，市占率一夕從9成5掉到零！黃仁勳還被《紐約時報》起底，在台北多次與神祕中國女子過從甚密，該女子是否透過新加坡數據公司Megaspeed走私轉運輝達晶片與伺服器，也正受到美國官員深入調查。

早在Web2時代，全球互聯網產業就已經是中國與「中國之外」的兩張牌桌，這好比是「冰與火的世界」，現在IC設計產業也不得不面對。因為在過去30年，美國的IC設計公司領頭羊們，不論是輝達的GPU或英特爾的CPU，還是高通的手機晶片與博通的WiFi晶片，都是一推出就全球橫行無阻。除了台灣竹科的聯發科、瑞昱、聯詠能夠擠進全球前十大IC設計公司，日、韓、歐洲都已不在競局之中。

「真男人就是要擁有晶圓廠！」美國總統川普顯然跟AMD創辦人桑德斯一樣，對晶圓製造有著迷思，還在空軍一號上稱讚台積電在亞利桑那打造的先進製程新廠。當然，現在是半導體的高光時刻，台積電市值挑戰40兆台幣大關，博通市值達1.78兆美元，AMD市值衝破4千億美元，也創下歷史新高，不論川普有沒有真搞清楚半導體產業上中下游，也沒那麼重要了，畢竟他一槌定音說了算。

至於在中國市場，進口替代仍是IC設計產業主旋律！寒武紀憑AI晶片成為A股股王，華為旗下海思不受制裁壓力仍厚植實力，小米也已推出3奈米製程玄戒01晶片，讓人不得不睜大眼睛關注。

如今中國與中國以外的半導體新拐點，從電腦到手機，從伺服器到電動車，都隨著地緣政治傾軋不斷出現新警訊。就連穿著唐裝長袖善舞的黃仁勳，也不得不失去中國市場與巨額營收，只能亦步亦趨吹捧川普，溢價跟投英特爾4％股權。

說穿了，這場新拐點就是川普一人制定了新遊戲規則。他從地產大亨搖身成為晶片與加密貨幣的神之手，且完全不甩利益迴避等條條框框，未來3年太平洋兩岸肯定還有諸多好戲上演。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）