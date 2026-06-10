晶片股反彈失利！亞股同步下殺 韓股失守8000點大關

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財經中心／林浩博報導

美國晶片股反彈熄火，拖累亞股10日走勢。不僅台股開盤崩盤，日、韓股市同樣上演下殺，當中南韓綜合股價指數（KOSPI）失守8000點整數關卡，跌幅逾3%。（圖／翻攝《Yahoo!Finance》畫面）

AI泡沫疑慮升溫導致晶片股反彈熄火，加以美伊戰火又升高，再度引爆市場恐慌情緒於週三（10日）直衝亞洲市場！日經指數開盤不久即狂洩975點，南韓綜合股價指數（KOSPI）也跳空跌破8000點整數大關，跌幅逾3%。

美股週二開盤雖一度受科技股逢低買盤拉抬而直線衝高，帶動道瓊工業指數和那斯達克早盤分別大漲逾400點與300點，但買氣迅速凍結，美股指數隨即反轉崩跌，費城半導體指數盤中一度重挫逾8%。美國財經媒體《CNBC》報導，iShares半導體ETF（SMH）終場下跌1%，此前該檔基金才在上週五因市場憂慮AI晶片股衝太快，而重挫10%，創下六年來最差單日表現。記憶體大廠美光（Micron）也在週一的10%強勢上漲後，於隔天回落1%；博通（Broadcom）同樣回調1%。值得一提的是，美光和博通上週都上演了短短兩天重挫20%的慘劇。

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