晶片股反彈熄火！美股漲跌互見 費半挫近2％、道瓊震盪千點小漲

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財經中心／林昀萱報導

美股週二收盤漲跌互見。（示意圖／freepik）

國際金融市場動盪加劇，美股周2（9日）開盤雖一度在科技股逢低買盤帶動下強勢衝高，道瓊工業指數與那斯達克指數早盤分別大漲逾400點與300點，激勵與台股高度連動的台指期夜盤一度勁揚396點，最高攻上45073點。然而盤中晶片股買氣急速凍結，美股主要指數隨後全面反轉崩跌，盤中費城半導體指數更慘烈滑落7.62%。最終道瓊歷經震盪千點後反彈小漲85點；費半下挫近2％。

道瓊工業指數小升86.10點或0.17%，收50,872.11點。

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標普500指數下跌19.08點或0.26%，收7,386.65點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌250.84點或0.97%，收25,678.82點。

費城半導體指數則下跌248.88點或1.93%，收12,657.81點。

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