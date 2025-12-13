晶片股慘遭血洗！博通崩11%美股收黑 台積電ADR重挫

【國際中心／綜合報導】聯準會降息1碼，美股僅上演短暫慶祝行情，晶片大廠博通（Broadcom）今（12）日股價跳水11%，連帶使費半慘摔，美股4大指數全面下挫。

Fed降息導致賣壓出籠，加上科技股歷經猛烈上漲，部分公司估值創下歷史新高後，投資人對AI支出的審視更加嚴格。除了博通股價崩跌外，超微（AMD）暴跌4.81%，輝達（NVDA）重挫3.27%。台積電ADR也慘摔4.20%，收292.04美元。

道瓊工業指數終場下跌245.96點，或0.50%，收在48458.05點。

標準普爾500指數下跌73.59點，或1.07%，收在6827.41點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌398.69點，或1.69%，收在23195.17點。

費城半導體指數下跌377.918點，或5.10%，收在7033.566點。

