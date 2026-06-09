晶片股漲勢熄火拖累美股 費半跌近2％、那指收黑

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晶片股反彈熄火，費半挫近2%。（圖／達志／路透社）

美股9日震盪整理，儘管國際油價回落，但市場賣壓再度浮現，前一交易日帶動大盤反彈的AI概念股轉弱，半導體及伺服器相關個股普遍走低，拖累科技股表現。終場標普500指數下跌0.26％，那斯達克指數下跌0.97％，道瓊工業指數則在盤中劇烈震盪後收漲85點。台積電ADR上揚1.12或0.26%，輝達下挫0.22或0.45。

道瓊指數盤中高低點震幅超過1000點，顯示市場情緒仍相當敏感。雖然能源價格下滑有助緩解通膨壓力，但投資人對AI相關類股的追價意願明顯降溫，使科技股再度成為拖累大盤的主要因素。

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半導體族群成為市場焦點。費城半導體指數收跌1.93％，而追蹤晶片產業表現的iShares半導體ETF（SOXX）下跌逾1.6％，回吐前一個交易日部分漲幅。先前受惠AI題材帶動強勢反彈的個股也出現拉回，其中美光（Micron）在前一日大漲10％後，9日回跌近1.5％。

市場人士認為，近期AI概念股波動加劇，顯示投資人對產業前景雖仍抱持樂觀態度，但在股價經過大幅上漲後，市場對企業獲利成長與未來展望的檢視也更加嚴格，使相關類股短線容易出現震盪整理。

另一方面，中東局勢出現緩和跡象，帶動國際油價走低。美國能源部長萊特表示，荷姆茲海峽航運流量正逐步恢復正常，加上市場持續關注美國與伊朗之間的外交進展，降低投資人對原油供應中斷的憂慮。

美國總統川普則表示，美國與伊朗有機會在未來2至3天內達成協議，並重新開放荷姆茲海峽航道。受到相關消息激勵，西德州原油期貨價格下跌約3％，跌破每桶90美元關卡。

不過，川普同時透露，根據他接獲的簡報資訊，一架美軍阿帕契直升機日前遭伊朗擊落，所幸未造成人員傷亡。他並強調，美方仍須對伊朗的攻擊行為做出回應，也讓市場持續關注中東情勢後續發展。

隨著市場對地緣政治風險的憂慮略為降溫，避險資產同步走弱。黃金期貨價格下跌1.76％，收在每盎司4286.4美元；白銀期貨跌幅更達4.88％，收報65.24美元，跌至去年12月中旬以來低點。

道瓊工業指數上漲86.10點、0.17%，收50,872.11點。

標普五百指數下跌19.08點、0.26%，收7,386.65點。

那斯達克指數下跌250.84點、0.97%，收25,678.82點。

費城半導體指數下跌248.88點、1.93%，收12,657.81點。

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