晶片股領漲！ 美股道瓊上漲近240點、台積電ADR勁揚1.77％

美股費城半導體指數週五大漲2.73%，台積電ADR勁揚1.77%。

美國勞工部發布最新就業報告，經濟數據多空參雜。美國股市週五在晶片股提振下再創新高，道瓊工業指數上漲237.96點、0.48%，標準普爾500指數上漲0.65%，那斯達克指數上漲0.81%，費城半導體指數大漲2.73%，台積電ADR走升1.77%，收在323.63美元。

綜合外媒報導，美國12月就業報告顯示，上月非農業就業人數增加5萬人，低於專家先前預測的7.3萬人，仍顯示美國經濟正緩慢成長。失業率則小幅下降至4.4%，低於經濟學家先前預測的4.5%，被認為這是經濟將好轉的訊號。

週五美股晶片股多上漲，博通勁揚3.79%，Alphabet上漲0.96%，Meta漲1.08%，不過輝達下跌0.1%，特斯拉漲幅達2.11%。而在美國總統川普透露他與晶片製造商英特爾執行長陳立武進行了一次「非常棒的會面」之後，英特爾股價大漲10.80%。

美股週五收盤，道瓊工業指數終場上漲237.96點，或0.48%，收在49504.07點。標準普爾500指數上漲44.82點，或0.65%，收在6966.28點。那斯達克指數上漲191.33點，或0.81%，收在23671.35點。費城半導體指數上漲202.683點，或2.73%，收在7638.781點。