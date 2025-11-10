晶片荒！AI教父黃仁勳急喊要更多晶片 經長回應了

財經中心／李宜樺報導

AI算力狂潮持續升溫，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週旋風72小時快閃來台參加台積電運動會時，對著台積電董事長魏哲家「要更多晶片」。經濟部長龔明鑫今（10）日首度回應晶片荒問題，經長明確表示「政府會美力支援半導體企業」，也等於是隱約透露出AI需求已強勁到逼近產能極限。

龔明鑫證實：政府已準備好支援半導體

經濟部長龔明鑫今陪同行政院長卓榮泰出席「花蓮災後復原表揚儀式」時接受媒體訪問，受訪時指出，AI 發展速度遠超預期，各國都希望包下更多晶片產能，在這樣的全球競逐下，台灣政府會「強力支援半導體企業」。只要業界有需求，政府在投資、能耗、土地、人才等面向，都會協助排除障礙。

他也提到，台電核二、核三相關延役或安全評估作業仍在行政程序中，必要資訊將依法審核、穩健推進，避免能源供應成為產業發展的隱憂。

經濟部長龔明鑫面對黃仁勳向魏哲家急喊晶片荒的產業議題詢問，龔明鑫再次強調「政府會讓產業沒有後顧之憂。」（圖／記者師瑞德攝影）

AI需求狂飆 黃仁勳當場點名要更多晶片



黃仁勳這趟旋風行程，被視為「晶片荒升級」的訊號。黃仁勳告訴魏哲家，NVIDIA 業務每個月都在高速成長，市場需求強到「需要更多產能才能跟上」。從資料中心 GPU、AI 伺服器到全新一代 GB300 架構，全球企業都搶著下單，使台積電 AI 產線再度成為焦點。

產創條例補助風波 強調沒有違法問題



另外，針對近期立委質疑「產創條例補助放水」，龔明鑫也回應，今年監察院確實曾函文行政院要求檢視流程，但產創條例第 70 條已有明文規範。只要情節重大、經主管機關認定即可追回補助款，並無外界所謂「違法補助」問題。

他補充，若涉及勞工超時或管理瑕疵，也會依規範判定是否屬於重大違失，「怎樣算重大可以討論，但制度本身並沒有問題。」

政府警戒颱風威脅 台電動員四千人待命



對於鳳凰颱風來襲，龔明鑫表示，台電已有 4,000 名人力待命搶修，各式機具也全面部署；水利署長更將親赴花蓮勘查，加強消波塊與岸線補強，避免災情擴大。

