晶片製造回流美國 季辛格：予供應鏈更多韌性是上策

（中央社記者吳家豪台北18日電）矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）今天訪台，被問及川普政府推動晶片製造回流美國時表示，賦予供應鏈更多韌性是上策，他非常支持川普政府在美國提升半導體生產能量，現在台積電也赴美投資，這對全球未來有利。

季辛格指出，半導體角色不會式微，半導體產業持續成長，對所有技術和產業都很重要，對所有國家和經濟體都很重要。

「我個人認為，如果賦予供應鏈更多韌性是上策」，季辛格說，他非常支持川普政府在美國提升半導體生產能量的政策，現在台積電也赴美投資，鼓勵在美國當地設有更先進的研發能力與製程，這對全球未來有利，能讓現有供應鏈更具韌性。

談到美國232條款半導體調查可能帶來的風險，季辛格直言，「關稅不是我們最大顧慮」，儘管或多或少會受到政策影響，但10年後政策跟現在不一定相同，Playground現在要著手因應的是核心技術面向，旗下投資組合公司大部分總部都設在矽谷，積極與各國政府保持往來及互動，包括美國政府。

Playground成立於2015年，管理資金超過12億美元（約新台幣374億元），聚焦於次世代運算、自動化、能源轉型與生物工程等關鍵領域的基礎創新挑戰。

Playground今天在台北舉行記者會宣布與7家公司合作，橫跨電源管理、光通訊、互連與微影技術等領域，包括PowerLattice Technologies、Picojool、Vertical Semiconductor、Ayar Labs、d-Matrix、NextSilicon、xLight。

季辛格指出，這是他第50次來到台灣，他在這裡有很多老朋友，今天會與很多人見面，持續深化彼此關係和友誼。

他說，今天要談次世代運算，Playground合作的都是最優秀、最先進的公司，Playground需要解決最困難的問題，因此需要創造好的環境，這也是公司名稱「遊樂園」（Playground）的由來。

季辛格說，他在產業40多年時間，過去以傳統運算為主，現在結合中央處理器（CPU）、人工智慧（AI）運算與量子運算，幾乎能解決任何問題。例如在材料領域，可以利用更有架構的模擬方式，透過數學運算找到答案，這是真正實現次世代運算的關鍵。

季辛格直言，現在正處於科技創新最好的階段，未來會有很多突破的新科技，是令人振奮的時刻。

談到再度來台原因，季辛格說，台灣有獨特地位，沒有任何地方像台灣一樣，可能早餐時間浮現一個想法，中午做出原型機，晚上就可以在台灣製造，這只有在台灣做得到。台灣有很好的生態系、供應鏈和製造能力，每一間想要創新的公司都可以跟台灣合作達到成功。

Playground投資的其中一家公司是Ayar Labs，今天宣布與台灣特殊應用晶片（ASIC）廠創意電子建立策略合作夥伴關係，將整合共封裝光學技術（Co-Packaged Optics, CPO）至創意電子的先進ASIC設計服務中。

Playground投資的另一家公司d-Matrix今天宣布，與台灣ASIC大廠世芯電子、半導體封測廠日月光及晶圓代工廠台積電展開合作，共同開發3D記憶體堆疊方案，加速AI發展。（編輯：張良知）1141118