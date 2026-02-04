晶片、軟體板塊遭拋售！AMD股價重挫逾17%

▲超微（AMD）股價4日跌逾17%，創下2017年5月以來最差單日表現。（圖／記者許家禎）

[NOWnews今日新聞] 知名科技企業超微（AMD）股價4日跌逾17%，創下2017年5月以來最差單日表現，因該公司第1季業績指引低於部分分析師預期，不只拖累大盤，也讓其它晶片、軟體公司面臨壓力。市場擔憂新的AI工具會對軟體商業務構成衝擊，導致資金流向科技以外的股票，美股主要週三雖個別發展，但除了道瓊工業指數以外，其它皆收黑。

綜合《CNBC》等外媒報導，AMD執行長蘇姿丰週三受訪時，為其業績表現辯護，認為近幾個月公司需求有所增加，AI的加速速度「超出她曾經的想像」，並補充說客戶需求仍在不斷攀升，持續在超越現階段的運算資源供給與部署節奏。

廣告 廣告

蘇姿丰並提到，AMD的數據中心業務，從去年第4季到今年第1季出現明顯提速，在各企業加速提升算力、以支撐AI相關應用之際，對其中央處理器（CPU）的需求亦呈現「爆炸性成長」。

報導指出，AMD預計第1季營收爲98億美元，上下浮動3億美元，雖高於市場先前預期的93.8億美元，但因AI資本開支和數據中心建設持續高漲，部分分析師原本押注該公司前景將更加強勁。

此外，AMD去年第4季曾出現一輪大型合作與訂單浪潮，包括OpenAI、甲骨文（Oracle）等等，這些都使投資者對後續展望設定了更高預期，導致AMD本季面臨「高基數」壓力。

除了AMD，晶片領域的其他公司，例如博通（Broadcom）、美光科技（Micron Technology）、輝達（Nvidia）週三亦遭受損失，股價分別下跌約3.8%、9.5%和3.4%；部分軟體股也持續面臨壓力，比如甲骨文（Oracle）下跌5.1%，CrowdStrike下跌約1.51%。

4日收盤，美股道瓊工業指數上漲260.31點或0.53%，收49501.30點；標普500指數下跌35.09點或0.51%，收6882.72點；那斯達克指數重挫350.61點或1.51%，收22904.58點；費城半導體指數大跌347.18點或4.36%，收7619.16點。

原文連結：

S&P 500 notches back-to-back losses, Nasdaq slides 1% as chips and software sell off: Live updates

AMD falls 17%, posts worst day since 2017 as Lisa Su addresses guidance concerns

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

美股AI大逃殺？AMD暴跌14%「4大指數漲跌互見」台積電ADR小跌

科技股慘遭「核彈級轟炸」！美股全數收黑 黃金白銀回彈緩解情緒

美股早盤記憶體開高走低！川普「金庫計畫」帶稀土概念股飆漲