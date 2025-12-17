晶瑞光卡位無人機光學模組供應鏈

【記者柯安聰台北報導】晶瑞光電（6787）看準全球地緣政治升溫、無人機與無人載具需求快速擴張的趨勢下，積極佈局無人機、無人載具應用市場，憑藉多年來深耕於光學薄膜、濾光片、光感測晶片等整合技術，逐步從單一元件的供應商，升級為可提供高附加價值模組化解決方案的關鍵夥伴，包含彩色夜視影像模組、紅外熱成像模組、遠距離攝像模組等，成功打入國內知名無人機廠商供應鏈一環，成為公司中長期營運成長的重要引擎。



晶瑞光指出，無人機影像系統對於鏡頭、濾光片與感測模組的規格要求，已逐步與車載等級接軌，包含尺寸、環境耐受性、長距離傳輸、長時間運作可靠度、高穩定度成像、高解析度等，正好與公司既有車載、ToF與高階光學產品線高度重疊，形成技術延伸優勢。以目前晶瑞光主力產品之一的NBG類藍玻璃濾光片(New Blue Glass)產品為例，除了既有手機、車載、無人機、無人載具等應用外，目前在無人機實際應用端，晶瑞光已將NBG產品延伸模組化，並切入單光鏡頭模組供應，與台灣重要無人機製造商展開合作，於今年第4季已逐步出貨，由於單一模組產品較單一元件NBG產品的價格高百倍，且以晶瑞光積極規劃建置年產能250K單光鏡頭模組，隨著未來公司、客戶出貨至歐洲、美國、及特殊應用市場的需求拉升，將為公司明年營收注入顯著的成長新動能。







(圖)晶瑞光積極切入無人機與無人載具應用，結合光學薄膜、濾光片與光感測整合技術，由單一元件供應升級為模組化解決方案，並成功打入國內無人機供應鏈。



晶瑞光除了單光鏡頭模組外，亦已積極朝向「影像遠距離無線傳輸系統化」發展，目前公司與主要客戶已積極密切開發新一代無人機規格需求，提供量身打造的感光模組方案。晶瑞光也已掌握無人機圖傳模組相關技術應用，且在開發階段時，成功透過收發端整合，將傳輸距離可望達8公里等級，整合影像傳輸、感光與通訊功能，逐步建構完整的無人機感光與影像解決方案，模組化後的單價與附加價值，將顯著高於單一鏡頭產品，亦有助於推升公司整體毛利與營運結構。



在高階應用方面，晶瑞光亦布局彩色夜視影像（Color Night Vision）與熱成像技術，鎖定軍用無人機、無人智慧載具與機器人市場。晶瑞光指出，彩色夜視技術已完成感測晶圓與封裝開發，可將傳統紅外夜視的黑白影像升級為彩色影像，大幅提升辨識率，對無人機夜間巡檢、偵測與安全應用具高度價值。此外，熱成像晶片亦已與中科院完成高階規格開發審查，未來將延伸至紅外線熱像儀模組，並評估自有品牌銷售模式，進一步擴大在無人機、智慧無人載具、智慧協作機器人、人形機器人等應用的布局深度。（自立電子報2025/12/17）